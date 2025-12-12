台灣開戰照樣上班課！黑熊學院「2關鍵」力挺苗博雅：一些人別只會唱衰

政治中心／李紹宏報導

台北市議員苗博雅近日在直播中提到，若台灣遇到戰爭，仍可上班上課，引發輿論；對此黑熊學院表示認同，並解釋，「如果把『開戰』兩字換成『颱風、強烈地震』，答案不就很清晰？」因為事實上，面對戰火，台灣不可能一夕之間進入「全境停擺」的狀態。

開戰就是「飛彈無限狂打」嗎？

黑熊學院粉專指出，民眾需要建立一個觀念，就是戰爭通常「不是連續的砲火攻擊」，飛彈很貴，不可能無限狂打，強調無論是一戰或二戰、烏俄戰爭都一樣，沒有被攻擊的地方，人民都要想辦法活下去；如何盡力維持生活才是重點。像是烏俄戰爭時，烏克蘭的麵包店仍然能正常營業6小時，「因為他們人民努力想辦法繼續維持生活」。

黑熊學院說明，雖然很多人認為台灣本島東西最寬處僅約144公里，一但遭受入侵，幾乎無戰略縱深可供退守與轉進，不像烏克蘭「有縱深」，能區分前線與後方，但其實台灣有許多優勢，特別是「台灣海峽」，擁有天然的縱深與屏障，「不要忘記，登陸戰就是台海衝突中，敵人最難以實現的情境」。中共如果要對台灣本島發動攻擊，要先奪下制海、制空權，然後得再想辦法將軍隊送到陸地上。

若開戰別坐以待斃！黑熊學院分享教戰守則

在這段時間，台灣人民還有很多事能做，例如加入前線、成為後勤，或是破解假訊息、盤點物資、繼續學習基礎救護、幫助家中的孩子轉移注意力、修復被破壞的建築物或基礎設施等運作等。無論何種型態，發生戰爭時都不會是「只能放空等死」。除了戰備、投入軍事部署外，國民經濟也會轉入臨戰或戰時經濟體制，「就像是疫情期間，工作型態可能會改變，但社會機能不會停滯」。

因此，黑熊學院強調，台灣在面對戰爭的應變上，當然還有許多地方改進，但不是像一些人只會唱衰、打口水戰，「中共最希望看到對方自亂陣腳，讓我們因為因為恐懼而什麼都不做」，更警醒國民，要讓和平的主動權掌握在我們手裡，而不是一直去思考沒有辦法掌握的事情。

