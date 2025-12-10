台灣開戰能上班課？王世堅：砲彈打來 不分藍綠白紅無人能倖免

民進黨立委王世堅中常會前受訪。楊亞璇攝



社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，強調「非交戰區仍要維持基本日常生活運作」，引起熱議。民進黨立委王世堅今（12/10）表示，「砲彈打過來，（台灣）3萬6000平方公里而已，沒有人閃得掉」，2300萬同胞沒有人能倖免。

對於開戰時能上班上課？王世堅下午出席中常會前指出，不曉得怎麼有人這個說法，他的看法是，台灣就只有3萬6000平方公里，開戰以後要有地區能夠照樣生活作息，那是指國土超大的國家，至少中大型的國家，必須要有上百萬平方公里，像烏克蘭就是在比較內陸，比較西岸就比較不會受到影響。

廣告 廣告

他說，但台灣的縱深寬度、整體面積，3萬6000平方公里、南北不到400公里。這樣的情況下，台灣一開戰，等於是全體國民都會做好心理準備，不分東西南北，大家都會受到影響，而且大家也會攜手一致對抗，2300萬同胞沒有人能倖免，「砲彈打過來，不分獨派、統派、中華民國派，不分藍綠白紅都一樣，都會打到。」

王世堅認為，這就是為何台灣必須藍綠白紅，各個不同顏色的政黨放下手上的爭執、求同存異，大家共同要對抗中共武力侵吞部分要站在一起，至於國內大家互相有不同意見，對治國有不同看法，可以透過民主機制，有各黨代表，大家來國會論證才是對的。

更多太報報導

普丁拒讓步：必奪烏東頓巴斯地區 未達開戰目標「不會停戰」

即將對委內瑞拉開戰？！川普召開國安會議 多明尼加出借機場

真要開戰？川普：很快就會從陸地上打擊委內瑞拉毒梟