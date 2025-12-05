台灣開「沙縣小吃」陸補助2萬 陸委會示警

福建省政府鼓勵台灣人開設沙縣小吃，官網上也有加盟資訊。(圖/沙縣小吃台灣官網)

大陸福建省發布「兩岸融合發展示範區」措施，當中包括在台灣開設「沙縣小吃」門市，每開一家可以補助5000塊人民幣，折合台幣大約2萬2千塊錢。不少台灣的小吃業者都表示，「這個誘因不高」；陸委會也警告，若這個補助不是單純的商業行為，而是官方出資，可能有違法疑慮。

福建省政府全力推動「沙縣小吃」進入台灣市場，這項以促進兩岸融合發展為目的的計畫，包含了12條惠台措施。除了提供開店補助外，還提供每年200個免費名額的沙縣小吃技藝、中式烹飪師等14類職業技能培訓。沙縣小吃在大陸已是家喻戶曉的國民小吃，包括餛飩、燒賣、拌麵等料理，長期在大陸各類美食活動中扮演主力角色。

對於這項補助計畫，部分台灣小吃業者表示不感興趣。一位台灣小吃店老闆表示不清楚這項政策，覺得很奇怪，並認為台灣應該做好本土的東西就好。另一位台灣小吃店老闆則直言不想申請，因為沙縣小吃與台灣的口味不合，台灣人可能不習慣。

陸委會副主委梁文傑對此表示，若純粹是商業行為上的獎勵，可能不算違規，但如果經費來自政府機關，就可能違反相關規定。陸委會表示需要進一步了解其營運模式才能做出判斷。

營運模式，陸委會說要再了解，但喊出全台九間分店，同步開幕的沙縣小吃，網路搜尋，實際開幕的卻僅有桃園一間店。台灣連鎖加盟促進協會副秘書長顧上鈞也提醒，「免加盟金、免教育訓練費、送設備、現金回饋等都是常見的加盟招商吸引模式，但如果是純投資不開店的模式，可能涉及違法吸金，需要特別注意。」

想用美食擄獲台灣人的心，除了加盟誘因偏低，還得先閃過主管單位的各種雷區。

