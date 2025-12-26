台灣閱聽人從哪看新聞？官方調查曝「近6成民眾資訊來源」來自網路社群

即時中心／徐子為報導



根據財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）公布的今年度《台灣網路報告》調查，結果顯示，台灣民眾獲取新聞與資訊的管道跟過往相較，已有結構性質變。





儘管以獲取新聞「個別管道」而言，與去年相同，傳統新聞媒體中，電視仍是閱聽眾獲新資訊的最主要管道，占比為32.02%，居各類來源之首。不過，電視新聞的影響力已顯著下滑，較去（2024）年的39.57%減少逾7%，須注意。



排名第二至第五則「全由數位平台包辦」，依序為社群平台（21.11%）、YouTube（14.67%）、搜尋引擎或新聞入口網站（13.72%），以及即時通訊軟體（9.75%）。儘管這四類數位管道與去年排名一樣，但排序與占比已有顯著變化。



其中，躍居第二的「社群平台」占比提高了6.28%、YouTube提高5%，代表影音與社群平台對用戶獲取新資訊越來越重要；相對而言，搜尋引擎或新聞入口網站占比則下降 2.29%，排名也落居第四。



至於新聞媒體網站或APP以5.08%排第六，名次與去年持平，但使用比例下降3.06%；紙本報紙或雜誌位居最後，占比僅1.17%，較去年再減少0.6%。



整體分析，以數位網站平台作為主要新聞與新資訊來源的比例已逼近六成，且較去年成長10%。其中，又有社群平台與YouTube的成長最為明顯。



其次，以電視、紙本、廣播等傳統媒介作為主要新聞來源的比例為33.24%，雖仍位居第二，但較去年大幅下滑9.31%。





