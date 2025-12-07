「台灣閱讀節」開幕！ 中正紀念堂變身知識嘉年華

台北市 / 綜合報導

這是小朋友引頸期盼的閱讀盛會，「歡樂閱讀嘉年華」在中正紀念堂展開，今年由國家圖書館，攜手法國、瑞典、貝里斯等，12個邦交國大使館以及駐台機構，透過「共讀」的方式，去探索不同國家的風俗民情。

「歡樂閱讀嘉年華」，今年邁入第13屆，帶領小朋友展開奇幻故事旅程，除了打造更友善的雙語閱讀環境，也推出多項特色的主題，包含針對高齡趨勢的「創齡新市鎮」，展開文學交流，探究思考的重要性，教育部政務次長劉國偉說：「根據科學研究閱讀也可以增加我們的腦的功能，把我們的壓力去減輕等等等等，更重要的東西防止我們老年癡呆症。」

閱讀能夠有效紓壓，甚至也可以幫助學童，在數位世界和現實生活中，透過獲取各個領域知識的來源，培養深度思考和專注力，教育部政務次長劉國偉說：「最近也大家一直在關切就是，我們青少年是不是沈迷3C，或是沈迷在我們的手機，然而閱讀卻可以帶著他去遠離它們。」

教育部優化閱讀環境，推動Big Maker、合作共享，以及資源整合等公共圖書館的計畫，今年已經補助各個地方政府超過8.93億，帶動全國公共圖書館，在空間改造上能夠持續成長，而今年「歡樂閱讀嘉年華」活動。

還跟12個駐台機構合作，包含法國、捷克、以色列、瑞典等，各國文化齊聚，開啟國際閱讀交流，瑞典駐台代表任荷雅說：「激勵他們勇敢獨立和心懷遠大夢想，「長襪皮皮」她肯定是我們世界上，最有名的一個瑞典人，所以我們也要很感謝她。」探索不同國家文化，以閱讀為橋樑，不需出國就能夠走遍世界。

