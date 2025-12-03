台灣關稅不疊加且降？學者示警「川普將祭出更多關稅」：法院判決擋不了他

​台灣關稅談判結果遲未出爐，但英國《金融時報》日前揭露，傳出台灣承諾對美投資金額4000億美元（約新台幣12兆元）；值此關鍵時刻，總統賴清德宣布加碼8年價值400億美元（約新台幣1.25兆元）歷史性的國防特別預算，引發討論。上（11）月，美國最高法院針對美國總統川普（Donald Trump）課徵對等關稅援引的緊急權力合法性進行辯論，但值得注意的是，有專家認為，無論法院最終判決為何，川普可能會祭出更多關稅措施。

台灣現行為20%+N的「暫時性」關稅稅率，總統賴清德11月曾在公開活動中表示，台美關稅談判就差「臨門一腳」；近日經貿台判辦公室1日在立法院備詢時則表示，對於台美談判有信心，認為關稅調降且不疊加機率很高。另一方面，除與美方的談判外，川普本身也面臨官司挑戰。美國最高法院11月5日針對川普是否逾越「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）授權，對美國貿易夥伴加徵大規模關稅，展開超過2個小時的辯論。

整起案件的爭點在於川普（總統）運用貿易措施作為經濟政策工具的權力空間。如今，根據《中央社》引述外媒報導，美國憲法規定，關稅設定的權力屬於「國會」，而IEEPA並未明確提到「關稅」，僅指出總統認為國家面臨嚴重威脅時，可以調控進出口。對於美國最高法院的判決結果，華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）亞洲政策研究中心主任Mireya Solís表示，她難以預測最高法院的裁決，但無論如何未來的局面都將非常混亂。

Mireya Solís進一步說，即便在許多貿易夥伴與美國達成貿易協議，以調降關稅，但她仍認為川普未來的貿易走向將「充滿動盪」。因對於川普來說，關稅是其在談判中取得影響力的方式，以此作為制裁工具，因此，若法院裁決定對等關稅有法律效力，可預期川普會持續祭出更多關稅措施；反之，就算法院認定對等關稅不具法律效力，川普政府仍可能會調整做法、尋找其他法源依據，以找到課徵關稅的方式。根據《華爾街日報》報導，判決結果最快很可能在年底就會出爐。

