台灣關稅可望降至15%？鄭麗文批賴政府談判黑箱：任人宰割傷害國格

台美貿易協議談判多時未果，《紐約時報》報導，台美貿易協議已接近完成，台灣輸美貨品關稅可望降至與日韓相同的15%，但台積電將增設至少5座晶圓廠。今年逢前總統蔣經國逝世38周年，國民黨主席鄭麗文今（13）日前往桃園大溪頭寮謁陵時批評，台美關稅談判至今超過1年，從頭到尾都是黑箱，民進黨政府沒有向國會、國民報告，也沒與遭衝擊的相關產業討論，就是任人宰割、處置的狀態，這是對台灣權益與國格傷害最深的。

「我們還是一個民主自由的社會嗎？」鄭麗文表示，很遺憾所謂的關稅談判已超過一年的時間，從頭到尾都是黑箱，沒有任何訊息，只能從國際媒體甚至是八卦消息、小道消息窺探一二。在過程當中，民進黨政府不但沒有向台灣社會報告，也沒有向國會報告，更沒有向台灣所有會被衝擊的相關產業做討論、說明跟溝通，台灣社會都被蒙在鼓裡、不得而知。

鄭麗文質疑，台灣到底是怎麼和美方談的，彼此中間的折衝妥協又是什麼？紐約時報披露的，真的就是權威最後的訊息嗎？到目前為止，沒有聽到任何來自台灣政府官方的正式訊息，如何監督、如何因應、如何準備？完全就是一個任人宰割、任人處置的狀態，這才是對台灣所有的權益、國格傷害最深的。她批評，直到今天，民進黨政府仍舊是我行我素，沒有辦法對台灣社會有任何的交代，國民黨身為最大的在野黨，也是在一個完全黑箱的狀態，要如何保護台灣產業、因應嚴峻的挑戰？這是非常令人遺憾的事情。

至於台北市長蔣萬安接受媒體專訪時喊出「我是台灣人」，明顯與鄭麗文在競選黨主席公開表明的「我是中國人」不同調。鄭麗文則表示，她與蔣沒不同調，而是完全同調，蔣萬安的身分認同與她及大多數台灣人、中華民國國民認同應該都一樣。台灣與中國非互相牴觸、對立概念，應彼此包容，「我們當然是台灣人，包括我」，但不牴觸、不妨礙「我們都是中國人」。另外有關國民黨新北市長人選何時能確定？鄭則說，黨中央、地方黨部一直積極協調溝通，截至目前都非常順利，可望透過內部協調，希望春節前能完成新北市長提名作業。

