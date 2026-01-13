台灣關稅可望15%，台積電又撩落去？學者曝劇本不意外：戰略價值外有一大警訊

美國最高法院預計預計14日公布美國總統川普（Donald Trump）對等關稅合法性問題裁決之際，紐約時報（New York Times）報導引述消息人士說法揭露，川普政府將與台灣達成貿易協議，台灣關稅將降至15%，但晶圓代工龍頭台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。對此，旅美學者翁履中今（13）日在臉書以「台美關稅協議將出爐，台積電加碼投資美國，半導體戰略價值再次突顯」為題分析，關稅15%與日韓齊平，台積電（TSMC）再加碼，這樣的結果不令人意外，關鍵是這再次證明，​台灣在現階段仍然「不可替代」。

翁履中引述外媒報導指出，紐時報導台美達成貿易協議，聚焦兩大核心，一是關稅稅率由20%降至15%，二是台積電將增建5座先進晶圓廠，投資總額可望超越已承諾的1,650億美元，這項協議預計不受最高法院對全球關稅合法性裁決影響，因為美方仍可藉由「232條款」等機制，以國安為由定關稅。儘管台美關稅談判一度陷入僵局，但台積電的戰略價值使得台美間重新展開協商。屆時協議一旦敲定，除更鞏固美國在先進晶片製造上的部署，也再次彰顯台灣半導體產業的關鍵地位，台灣作為全球晶片製造的樞紐角色不僅未被邊緣化，反更進一步納入西方科技聯盟的核心。

關稅15%與日韓齊平不意外？ 翁履中：關鍵是確保不可取代性 ​

翁履中分析，坦白說，台灣多數人早就知道關稅與日韓「看齊」，劇本大概就是這樣寫的，台積電這幾年加碼設廠，現在只是延續加碼，理由外界都很清楚，如果今天是台灣稅率低於日韓，才是真正的大新聞。但他也說，稅率消息仍然很重要，這再次確認，無論川普對台灣的態度或是否想根本北京做更的交易，台灣在現階段仍然「不可替代」。只要美國仍然需要、只要台灣的戰略價值還在，美方就仍有動力維持對台灣安全的承諾，這也是最現實的理由，川普政府在意的不是同盟情誼獲民主價值，而是「美國利益」，有籌碼，就有合作空間；沒價值，就可能被邊緣化。

翁履中進一步說，台美若達成協議，「被需要」在川普時代就是安全保障最現實的基礎。短期內台灣可以相對放心，只要川普任內美國國安利益與台灣綁在一起，北京就會把風險算得更清楚，兩岸大動作的機率也會被壓低。他點出，若台灣仍以自身優勢買到時間，也可思考如何把籌碼用於兩岸降低誤判、降低敵意，創造某種緩解條件。他總結，最後還是要回歸現實，眼前的穩定建立在「今天的戰略價值」之上，台積電還夠強，台灣就能穩住腳步，但未來呢？看到穩定訊號的同時，也要看到背後的警示，也就是要確保別人的利益計算永遠不能忽視台灣，台美關稅談判結果提醒，國際政治裡的穩定靠實力、靠籌碼、靠政治智慧把風險談下來。

