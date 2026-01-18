台灣關稅大勝利？ 黃揚明：台積電扛下所有責任

台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，台灣對等關稅調降為15%，並成為全球首個取得美國232條款關稅優惠的國家，雙方將擴大供應鏈投資合作，台灣企業將自主赴美投資2500億美元。資深媒體人黃揚明分析指出，台積電為此次談判扛下整個責任，未來相關投資規則仍需在國會審核。

美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院）

美國商務部長盧特尼克接受美國媒體專訪時表示，川普政府目標是將台灣40%的供應鏈和生產轉移到美國本土。對此，黃揚明在《新聞大白話》節目中分析表示，台灣政府對此次談判的吹捧低估了其他國家的能力，如聲稱行政院副院長鄭麗君赴美談判層級很高，但去年中國派出了中國國家主席習近平，日本當時首相石破茂則派了貿易大臣赴美，也不排除本人親自赴美。

黃揚明質疑，政府怎麼知道各國元首有無透過各種管道與美國聯繫。他指出，總統賴清德至今尚未能與美國總統川普熱線，也無法踏上美國國土，其他國家與美國互動程度，台灣恐怕不太能比。

台積電。（圖／路透社）

黃揚明表示，談判結果從股市來看反應不錯，但台積電為台灣扛下了此次關稅談判的整個責任。他分析，企業對美自主投資的2500億美元基本上都是台積電承擔，另一部份的2500億美元若是台積電融資，透過政府信保、金融機構貸款予台積電，比較有信心。

黃揚明提出兩大隱憂，未來2500億美元信用保證，有哪些企業會去、融資程序與門檻為何，還是要在國會內好好審核。他認為，現階段至少傳產不會喘不過氣。

