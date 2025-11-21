台灣關稅川普真開天價？傳投資4000億美元近日簽訂 國科會曝達「不懲罰」共識

台美關稅傳出新進展！日前外媒曾揭露，傳出美方要求台灣投資金額「介於韓國3500億美元與日本5500億美元之間」，當時行政院13日強調，台灣模式無法跟日韓與美方直接類比。如今，英國金融時報（Financial Times）引述知情人士報導，台美關稅協議達成共識，台灣承諾投資美國可能約為4000億美元，介於日韓之間，但對此，經濟部長龔明鑫今（21）日回應，目前台美關稅還未定案，有新進度將由行政院副院長鄭麗君與談判公室對外說明。

台灣目前為「20%+N」的暫時性關稅稅率，總統賴清德本月曾在公開活動中表示，台美關稅談判就差「臨門一腳」。如今英國金融時報引述知情人士消息指出，台美關稅協議料將在近期公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，可能約為4000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元；報導中還提到，美方官員指出，台灣的承諾不是空泛的，而是已在規劃中或已進行的投資。

吳誠文：美方不會以高關稅來懲罰台灣半導體

​政務委員兼國科會主委吳誠文接受金融時報專訪時提到，美國不會以高額關稅，來「懲罰」台灣領先全球的半導體產業，因為他們已了解到這並符合美方的利益。根據《中央社》報導，吳誠文透露，台美雙方已達成「共識」，台灣將協助美國發展其晶片產業，作為換取關稅減免的條件，當中除了晶片製造外，還包括科學園區的管理、產學研究結合等。今年3月，台積電宣布擴大對美投資，總金額將達到1650億美元，將用於建設一系列晶圓廠、加工廠及研發中心。

吳誠文在專訪中也強調，台灣會堅定將尖端研發留在國內，不會讓本土產業被「掏空」。對於外媒報導台灣承諾投資4000億美元，龔明鑫今天下午出席「經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」前受訪時強調，目前台美關稅談判結果尚未確定，若有結果，經貿談判辦公室一定會對外說明；媒體追問結果是否會在近日出爐，龔明鑫僅回應，「我們努力」。

