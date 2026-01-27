台灣關稅會變嗎？川普撕毀南韓協議加到25% 謝金河示警「3對立國」危機四伏

歷經大半年談判，台灣對等關稅稅率降為15%後，美國總統川普（Donald Trump）26日在自家社群平台Truth Social宣布，由於韓國國會未履行與美方的協議，汽車、木材、醫藥品及等品項，關稅稅率從現行的15%「立即」調升至25%，再度引發全球關注。財信傳媒董事長謝金河26日在臉書以「站在川普對立面的三個國家，命運會如何？」為題指出，在美中角力中，每個國家都被迫選邊站，而台灣也在兩邊角力中。

「世界選邊站的戲碼，未來會發生什麼變化？」今（2026）年開局，國際情勢仍餘波盪漾，美國月初發動軍事行動擒獲時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），投下震撼彈。謝金河盤點，今年川普活捉馬杜洛為世界揭開序幕，而後是伊朗、格陵蘭島直到達沃斯論壇，川普一個人火力四射，要強奪格陵蘭，卯上大多數歐洲國家，乍看就像統領世界的皇帝，光是這個月，就有3個重量級國家領導人站在川普的對立面。

謝金河一一點名，一是東北亞第一島鏈的南韓，川普看到南韓總統李在明拿小米手機和中國國家主席習近平自拍，不知心裡有何盤算；二是有條件批准中國在倫敦設立「超級大使館」的英國首相施凱爾（Keir Starmer），他即將訪中，似乎將了川普一軍。他進一步說，美英如親兄弟，且英國是五眼聯盟重要核心成員，此次中國大使館尚未開工，英國很多團體都走上街頭示威抗議，未來恐怕餘波盪漾，施凱爾這樣的表態很不給川普面子。

第三個則是加拿大總理卡尼（Mark Carney），謝金河指出，川普當面要求他弄清楚，「加拿大的安全是靠美國保護的！」而卡尼此次訪中似乎純心要和川普對著幹，且卡尼將中國汽車關稅從100%降到6.1%，而加拿大汽車創造50萬人就業，卡尼的意氣可能為加拿大經濟帶來立即而明顯的衝擊；川普則氣到直接叫卡尼「州長」，並恐嚇若和中國達成協議，美國將開徵100%關稅，川普從未給加拿大好臉色，而卡尼拿國家命運來賭，硬要給川普好看相當危險，加拿大今年的經濟變化值得關注。

