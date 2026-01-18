「台灣關稅條件比日韓好！」駐日代表剖析2重點：台積電根留台灣毫無疑問
台灣爭取到對美關稅15%且不疊加，同時成為全球首個取得美國232條款關稅優惠國家。駐日代表李逸洋昨晚於代表處官邸舉辦新年餐會，向關東地區僑領說明最新成果表示，台灣拿到比日本、韓國更好的條件，「台積電變美積電」的說法根本不成立。
李逸洋在臉書發文指出，台灣企業將對美自主投資2500億美元，另提供2500億美元信用保證，信用保證並非投資，且未設投資期限，整體條件相較日本、韓國更具自主性與彈性。他指出，日本承諾對美投資5500億美元，本金與利息回收前收益由兩國對分，之後90%歸美國，且投資須在美國總統川普任期內完成；韓國則投資5000億美元，其中1500億美元指定造船產業，並須由美韓共組委員會管理。相較下，台灣的條件比日本、韓國都好。
李逸洋表示，他預言「掏空台灣」、「台積電變美積電」的認知戰必然會再度攻擊。針對這些必然到來的質疑，他預先提出反駁。2500億美元投資主要包括半導體、AI應用、電子製造服務（EMS）及能源產業，其中AI主導世界未來發展。
李逸洋指出，「台灣固然是AI伺服器製造世界第一大國，但那只是AI的一部分，美國在AI領域遙遙領先各國，台灣能與美國在產業供應鏈上緊密結合，並進一步躍升為美國主要經濟戰略夥伴，這對台灣的產業發展是革命性突破，堪稱千載難逢；台灣將因此晉升為世界主要強國，這也有人要反對？」
「美積電」之說是過慮 美國廠2027年才能量產遠落後台灣
李逸洋進一步表示，「美積電」之說也是過慮。台積電2奈米製程已於去年在台灣量產，高雄已有5廠、新竹2廠，未來台南另有3廠；反觀美國亞利桑那第2廠3奈米製程預計2027年底才能量產，第3廠2奈米才剛動工，2奈米量產時程至少落後台灣2年半，廠數與產能也無法相比。
此外，李逸洋說，台灣正同步推進1.6奈米與更關鍵的1.4奈米製程，其中1.4奈米晶圓廠在台中、新竹與高雄合計規劃7座，顯示最先進製程的量產重心與長期投資，明確落腳台灣。研發能量方面，台積電新竹研發中心擁有約8000名工程師，專責開發下一代先進製程；美國研發中心規模明顯較小，性質以在地廠區技術維運為主，兩者在性質與規模上無法相提並論，因此「台積電根留台灣是毫無疑問的」。
李逸洋最後強調，台灣的另一大收穫是安全保障。隨著台灣對美投資持續推進，美國與全球高科技製造最關鍵的夥伴台灣深化合作，同步強化產業供應鏈與「美國製造」，「中國動得了台灣嗎？」
