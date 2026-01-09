台灣關稅談判壓力更大！ 去年對美出超1501億美元創新高

台灣去年出口規模超車新加坡，是23年來首見。（示意圖：Motion Elements）

財政部今天（9日）公布去年12月出口624.8億美元、年增43.4%，是連續26個月正成長。台灣去年出口增幅34.9%，遙遙領先主要國家，而且出口規模超過新加坡，是23年來首見。值得注意的是，我國2025全年對美國出超金額1501.16億美元，比起2024年高出1.32倍，也讓台美關稅談判壓力更大。

財政部今天公布最新海關進出口貿易統計概況，去年12月出口金額624.8億美元，創歷年單月次高，年增43.4%；進口金額430.4億美元，也是歷年單月次高，年增14.9%。出、進口互抵後，12月出超194.3億美元。

財政部統計處處長蔡美娜指出，去年12月已是連續3個月出口值上600億元，而且已連續26個月成長，是史上第二長上升紀錄（先前最長為34個月），反映台灣在國際經濟基本面維持穩定、人工智慧、高效能運算、雲端服務這些發展帶來利基。

根據財政部統計，台灣2025年全年出超金額和2024年相比，成長達95%，幾乎1倍，其中，對美國出超金額是1501.16億美元，比起2024年的647.03億美元，高出1.32倍，是歷年最大增幅。如果以地區別來看，台灣對美國、東協、南韓出口也都寫下新紀錄，其中，對美國及東協出口及出超都創新高。

蔡美娜說明，台灣出口值從1千億美元到2千億美元花了11年，2千億美元到3千億美元花了5年，3千億美元到4千億美元更費時10年，但這次出口從4千億美元直接跳到6千億美元只花了4年，在亞洲四小龍是獨一無二的，香港花了11年、南韓也花了10年。