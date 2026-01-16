台灣關稅談判大勝利！吳靜怡驚喊「條件贏日韓」：被川普當盟友了

即時中心／高睿鴻報導

歷經近1年的努力，我國行政及談判團隊，終於和美國敲定關稅協議，且獲得的成果相當豐碩。根據協議內容，未來對等關稅稅率為15%不疊加、台灣方面由企業直接投資2500億美元、台灣政府另提供2500億美元信用保證。從談判成果來看，時政評論員吳靜怡認為，美國總統川普（Donald Trump）及其政府已將台灣拉入核心盟友圈；如今，我國僅用2500億投資就換到關稅對齊日韓，證明「川普選擇了台灣」。

據悉，雖然台灣方面付出不少成本，但稅率也從一開始美方「開價」的32%，砍掉超過一半、直接降低至比照日本及韓國的15%。不僅如此，台灣另還取得半導體、半導體衍生品、汽車零組件、木材家具、航空零組件…等多項「232關稅最優惠待遇」；最後，也與美方簽署共同投資合作備忘錄（MOU）。此外，直接投資額2500億美元，也少於日本5500億、南韓5000億；搭配比照日韓的15%稅率，在美國的貿易逆差國當中，堪稱「最優惠盟國待遇」。

雖然歷經半年以上拉鋸及談判，但辛勞的行政團隊，最終仍換回最佳戰果。吳靜怡說明，美台貿易協議正式拍板定案，台灣不僅獲得對等關稅降至15%的優惠、還能避開疊加稅率、並享有特定領域的232條款豁免；故綜合來看，這筆交易的帳面是台灣以2500億美元投資換關稅減讓，但深入剖析，更是台灣半導體產業從「地緣風險」轉向「戰略紅利」的關鍵轉折點。

吳靜怡也引用外媒《金融時報》、《路透社》等報，指出「這不是台灣的讓步，而是全面升級；台灣正式卡位美國高科技供應鏈核心，不僅換來短期經濟紅利，更是未來10年的安全保障」。此外，除了獲得比肩日韓的15%關稅不疊加，台灣另還獲得232關稅優惠，更是讓市場直接吃下定心丸。

她分析，原本美國對台灣進口商品的互惠關稅高達20%、如今降至15%，並與日韓等盟友對齊；而這15%稅率，不僅不疊加其他關稅，還涵蓋廣泛品項，包括仿製藥及其成分、飛機部件和某些自然資源，直接適用0關稅。吳靜怡說，根據美國商務部公告，這是為了鼓勵台灣企業加大對美投資、強化美國本土供應鏈的安全性；台灣方面則承諾，由半導體和科技公司，直接投資至少2500億美元，挹注美國的晶片、能源和人工智慧生產設施。

加上政府提供2500億美元信貸擔保，吳靜怡直言說，這種「投資換關稅」模式，讓台灣避免掉更嚴苛的貿易壁壘、同時讓美國獲得實質的製造業回流，整體而言，台灣獲得的談判條件優於日、韓。

更值得一提的是232條款優惠，吳靜怡說，美國的232國家安全關稅，原本對晶片等關鍵產品課徵25%稅率，但協議明定，只要台灣企業赴美投資建廠，即可排除此稅率。如此一來，她表示，台積電就能在美國擴建先進製程工廠、而不受額外稅負拖累，這正是川普政府針對中國供應鏈依賴的戰略反擊；也很顯然，台灣已被選為首要夥伴，堪稱「川普選擇了台灣」的最佳註腳。

綜上所述，吳靜怡總結說：「台灣升級！未來10年，晶片成為世界戰略資產，台灣安全，產業賺錢」。她表示，此份協議正式讓台灣從「風險資產」轉為「戰略紅利」，晶片也已成為國家安全的關鍵資產；吳靜怡說，台灣不僅避開潛在的貿易戰火，還換來美國的保護傘。

她更表示，未來10年，當AI和電動車產業爆發，台灣晶片與全球經濟的高度連結，顯示這不僅是經濟升級，更是地緣安全保障。因此吳靜怡強調，這項美台貿易協議，不僅是數字上的勝利，更是台灣外交與經濟的里程碑；「2500億美元投資換來15%關稅優惠、232豁免，以及進入美國核心供應鏈的門票，遠遠超出成本」，她說。

吳靜怡最後表示，國際市場已開始重估台灣資產，半導體股價上漲、投資信心回溫。「當晶片成為戰略資產，台灣不再是棋子，而是棋手，這次台美協議，台灣換到的不是一時的關稅優惠，而是未來10年的位置、信任與安全感」，她說。





