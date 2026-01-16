即時中心／張英傑報導

台美雙方經過多次談判，終於共同簽署投資MOU，對台關稅降為15％，讓台灣人感到非常振奮！對此，時事評論作家趙曉慧今（16）日透過社群平台發聲，她指出，美國總統川普這一套「交易式對等雙贏」，跟中國國家主席習近平那一套「掠奪式經濟」完全不一樣，前者真的可以賺到錢，「基本上都吃香喝辣」；後者就是「慘啊！」

趙曉慧指出，川普就是一個務實的商人總統，他對美國很忠誠，什麼都是真金白銀，什麼都搶時間講效率，不跟你唱什麼高調。做生意，本來就是雙贏，不是贏者全拿，這樣才能長久。

廣告 廣告

趙曉慧說，要人家來美國投資，川普就會把投資環境處理好，讓你真的能在美國賺到錢，美國因此提升國力、就業率、薪資水準，這就是雙贏。

她話鋒一轉說，川普這一套「交易式對等雙贏」，跟中共那一套「掠奪式經濟」完全不一樣。

趙曉慧分析，你跟美國人做生意，會守法、講品質、講信用，強強聯手，越來越強；你跟中國做生意，會染上共產黨那一套貪污、腐敗、抄捷徑、欺矇拐騙、嫖竊，看看「一帶一路」的受害國現在有多慘？中國自己也很慘，不正派經商，現在被全世界圍剿、貿易報復。

綜合上述所述，趙曉慧說，歷史經驗就是如此，跟美國合作的國家，基本上都吃香喝辣；跟中國做生意，慘啊！

最後，趙曉慧有感而發說，說到忠誠，民進黨對台灣很忠誠，在台美關稅談判談成「雙贏」，守住台灣的利益，跟美國共創新局；反觀國民黨，只會要台灣人對中國下跪，要台灣放棄全球市場傻傻的鎖進中國，把自己活成俗辣，被中國看不起，被美國看不起，台灣人也看不起。

原文出處：快新聞／台灣關稅談判大勝利！時事作家點出中美商務作風「2大差別」

更多民視新聞報導

台美關稅15%不疊加 機械公會4點聲明致謝政府：點滴在心頭

蔡英文登高一呼！喊話各黨支持關稅協議：談判團隊已守住台灣立場

台美關稅協議還要過「1魔王關卡」！邱明玉籲：先別高興太早！

