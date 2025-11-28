台灣關稅降到9%？專家獻策台積電設10座美國廠：有機會出現第二次經濟奇蹟

台灣關稅談判結果遲未出爐，但英國《金融時報》日前率先揭露，傳出台灣承諾對美投資金額4000億美元（約新台幣12兆元）；值此關鍵時刻，總統賴清德宣布加碼8年價值400億美元（約新台幣1.25兆元）歷史性的國防特別預算，引發各方關注。對於台灣是否以「投資換取低關稅」，總體經濟學家吳嘉隆今（28）日在臉書表示，事實上透過台美貿易談判，賴清德有機會打造第二次台灣經濟奇蹟，台灣身為人工智慧（AI）、晶片供應鏈重鎮，絕對能享受到美國AI產業革命的紅利。

吳嘉隆指出，雖台積電晶片出口有豁免，對等關稅不適用台積電，但如傳統產業等沒有豁免的產業，擁有大量的就業機會，政府仍應爭取關稅調降，而爭取的辦法​就是提高科技業對美國的直接投資。他說明，所謂「台灣模式」，就是打造完整的工業園區，創造垂直整合的產業鏈綜效，這是美國所樂見的，因為這能對新打造製造業的再次偉大做出貢獻，有一定的吸引力；待台灣做出投資承諾，就可要求美國將關稅由目前的20%降到9%，作為交換。

投資內容上，​吳嘉隆表示，可以貸款與貸款擔保等融資便利措施來支持台企赴美投資，承諾也能包含培訓美國員工，讓他們能接管部分營運與操作，但同步也能要求美國發給台灣駐美專業人才綠卡。此外，針對台積電赴美投資，他則認為，在美產能還可再依市場需求擴充，晶片製造可增加到10座廠以上，擴大投資的台灣則要敢開口，可以提出如加快軍售交付、擴大軍事援助、美國增加在金門，甚至是澎湖特種部隊派駐等，以提高國軍應變緊急事態的能力，為地緣政治安全累積更多能量。

吳嘉隆指出，台積電在海外有產能，一旦戰爭爆發，美國不會因為台灣的被封鎖而拿不到晶片；同時，也因台積電在海外有產能，會讓中共封鎖台灣變得沒有意義，對台灣的安全是加分的。就算美國本土有晶片產能，但台灣的產能仍然支援全球經濟發展，美國無法獨善其身，所以仍會有意願保護台灣，台積電的海外產能，那美國保護台灣的「意願」和能力就都兼顧了。

​​吳嘉隆認為，台灣應早一點透過「以投資換關稅」，加上全方位市場開放，特別是針對美國汽車與農產品，使台美經濟緊密連結，創造更多互補性，這不只能幫助美國製造業再次偉大，也可望讓台灣出現第二次經濟奇蹟。他解釋，因為現在是美國主導的AI產業革命正在展開，而台灣是晶片與AI的供應鏈的重鎮，絕對可以享受到美國領導的這一波產業革命的紅利，「當美國再次偉大的時候，台灣必然也將跟著再次崛起！」

