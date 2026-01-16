台灣關稅降至15%不疊加 鄭麗君：全球首個獲美232條款優惠待遇

鄭麗君強調本次談判不但取得對等關稅15%不疊加，更成為全球第一個替本國對美投資業者爭取到半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家。（圖：我駐美大使館臉書直播）

台美完成對等關稅談判，我國首席談判代表、行政院副院長鄭麗君今天（16日）上午9點在我駐美代表處召開記者會，強調不但關稅降至15%不疊加，針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，台灣是全球第一個取得相對完整及最優惠待遇。（張柏仲報導）

對於此行獲得的成果，鄭麗君表示要向大家報告整體的談判的結果：我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，這是美國「逆差國」當中最低的稅率；另外我們同時也針對美國未來如果課徵「232半導體」及「衍生品」關稅時，美方承諾將給台灣最優惠待遇。

鄭麗君強調根據國內主要智庫評估，和4月份32%稅率相比，新稅率將對我國產業出口、相關就業及GDP成長衝擊減緩8成。至於本次關稅談判政院團隊達成的四項目標：包括對等關稅從32%成功調降到15%、且不疊加原MFN稅率；其次、成為全球第一個替本國對美投資業者爭取到半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇；第三，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈、打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力；第四則是，對於當前還在進行調查、或未來可能進行調查的專案，我方在MOU中也載明台美雙方未來將逐項持續談判協商，也就是未來的232專案我們會持續爭取優惠。

鄭麗君總結強調這次談判我方不僅成功爭取到降稅，我們也希望透過「台灣模式」支持臺灣產業擴大國際佈局；希望能夠參與美國打造本土的供應鏈。更期待台美雙方從「貿易談判」、進而走向未來更緊密的「互惠貿易夥伴」以及「高科技戰略夥伴」關係。