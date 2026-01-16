台灣關稅15%不疊加！ 專家給「95分」：看起來比預期來得好很多

台灣關稅15%不疊加，李鎮宇給「95分」。（本刊資料照）

美國商務部、台灣行政院今（16）日均發出聲明指出，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。對此，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇稍早分析，「看起來比預期來得好很多。我給95」。

台灣關稅15%不疊加！

行政院指出，台、美雙方的代表團於美東時間1月15日進行總結會議，其中達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

工作小組說，在台灣業者自主投資規劃下，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2,500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

專家分析「給95分」！

「看起來比預期來得好很多，我給95」，李鎮宇透過臉書說，投資2500億美元（約台幣7.8兆），這個應該含台積電的1650億美元，也就是新增850億美元，這個以台灣現在產業的規劃，應該是可以達到。

李鎮宇表示，另外一個2500億是信保基金，「這個是你想要有投資計畫，政府針對你的投資計畫幫你做背書與補貼￼。通常取得信保基金支持的計畫，比較容易取得金融業的支持」。

「這是個政府被動協助的概念，主動權在民間」，李鎮宇說，信保基金計劃最大的收益單位，應該是隨著台積電過去的中小型供應鏈廠商。另外，他也指出，農產品竟然閃掉了，「美國看來對台灣就是完全針對半導體，其他興趣不大」。

