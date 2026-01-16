台灣關稅15%不疊加 盧秀燕：政府盡力了「安心拚經濟」

美國對等關稅15%不疊加，台中市長盧秀燕說，政府盡力了、安心拚經濟。（圖：中市府提供）

美對台對等關稅拍板定案，台中市長盧秀燕今天（16日）表示，目前看來，東亞地區大概一致，就是15%不疊加，政府已經盡力了，既然已決定，希望大家安心拚經濟。（寇世菁報導）

行政院副院長鄭麗君今天（16日）在駐美代表處召開記者會，說明台美對等關稅談判結果，我國關稅降為15%且不疊加最惠國待遇、以台灣模式進軍美國供應鏈。對此，台中市長盧秀燕出席購物節抽好宅活動後受訪表示，目前看起來，整個東亞地區大概是一致，就是15%不疊加。既然已經決定了，希望大家安心拚經濟。盧秀燕說，因為事情無法再改變，政府已經盡力了，新的一年，大家就根據這個稅率，努力拚經濟。

盧秀燕指出，美國給東亞各個國家的稅率都比往常高，以前有的是在10%以內，現在大概都15%，因此外銷美國的產業，可能會適當的移轉到非美地區，台中市政府也會繼續協助大家，若要轉到非美市場，市府會以有效策略，協助大家移轉。之前編列2500萬，提供產業補助，前往非美地區參展行銷，很多業者申請，已經用掉一半經費。盧秀燕喊話產業，若覺得稅率還是太高，希望轉移銷售到其他地區，台中市政府也會繼續協助，如果大家對於這樣的結果，還可以接受，希望新的一年，大家努力拚經濟。