台灣關稅15％成最惠國 鄭麗君曝達成「4目標」：盼台美成戰略夥伴



台美關稅在台灣時間今天（16日）凌晨終於敲定為15％不疊加，美方也承諾「232條款」將給台灣最優惠待遇。行政院副院長鄭麗君今天稍早在美國透過臉書直播，表示達成包括對等關稅及「232條款」最惠國、以及「台灣模式」在美投資、台美雙向投資等4個目標，並強調希望藉此打造台美供應鏈，藉此鞏固民主陣營在高科技產業的領導地位。

台美關稅敲定15％ 「232條款」也為最優惠國

鄭麗君表示，經過行政院多次協商後，今天終於敲定台美關稅為15％不疊加，同時美方也承諾，當「232條款」施行時，將給台灣最優惠國的待遇，鄭麗君也強調，台灣此後許多產品輸美的關稅，將與競爭對手日、韓持平，等於站在相等的立足點出發。

廣告 廣告

「台灣模式」布局美國 美方也承諾對台擴大投資

鄭麗君進一步說明，為了在「根留台灣、布局全球」的戰略目標底下，政府企業一起合作擴大在美投資布局，因此將以「台灣模式」協助台灣企業切入美國供應鏈，打造產業聚落，降低企業在美投資的成本與風險；同時提供至少2500億美元的信用保證，協助台灣企業在美興建或擴大半導體的供應鏈。

除此之外，台美雙方協商結果，也包括美國承諾將擴大在台灣的投資，這些都已載明在MOU裡面，鄭麗君也表示歡迎美國投資賴清德總統推動的AI、半導體、次世代通訊等5大信賴產業。

盼台美成戰略夥伴 鞏固高科技領導地位

鄭麗君也強調，希望能透過這次台美的雙向投資，期待能與美方成為高科技、AI產業的戰略夥伴，盼在美打造的供應鏈能夠鞏固民主陣營在高科技產業的領導地位。

（熱門點閱：台美關稅15％帶動台股飆破31000點、一度漲500點 台積電1735元新高）