台灣關稅15%有變數？學者揭川普「韓國變25%」示警對象：我們早做出一決定

台美關稅協議談判多時，最終美國商務部於美東時間15日公布雙方貿易協議內容，台灣對等關稅稅率降至15%，且不須疊加MFN（最惠國待遇）稅率，並成為首個取得232條款優惠待遇的國家；然而正當個界關注我方稅率與日韓齊平之時，美國總統川普（Donald Trump）再度拋出震撼彈，聲稱韓國國會未履行美韓協議，關稅將15%提高至25%，而這一消息，顯然打得韓國措手不及。對此，旅美學者翁履中今（27）日在臉書以「川普點名南韓拖延就加碼，台灣還在內耗要拖到什麼時候？」為題指出，川普是砍給所有「以為可以拖」的盟友看的，這也包含台灣。

廣告 廣告

翁履中引述外媒報導指出，川普的理由是韓國去年執行貿易協定「速度不夠快」，尤其是國會遲未完成批准程序，讓他無法接受；川普稱，協議的精神是把美國對韓國商品的關稅從25%降至15%，其中也涵蓋韓國最在意的汽車產業，但因國會未完成通過，因此將汽車、木材、藥品，以及所有其他互惠關稅拉回25%。但翁履中也點出，目前白宮尚未公布任何正式行政或法律程序來調整稅率，因此暫時停留在川普的表態及政治施壓層面，但仍傳遞了「拖延就要付出代價」的明確訊號，關稅就是川普的懲罰工具、談判槓桿。

翁履中分析，對川普最危險的誤判是「以為只是說說」，此次南韓的關稅威脅正是一場公開示範，川普不管程序正義、不管誰要背政治成本，即便美韓是盟友，但川普的邏輯是盟友更該配合，因為盟友欠美國更多，不趕快就用關稅讓你快，川普式治理把外交、貿易、安全全部變成「可計價、可懲罰、可交換」的交易關係。而台灣的無奈是，政治人物只看不見外部變化，夾在美中競爭之間，但「不知美又不知中」，面對北京只剩下情緒與口號，卻沒有真正的戰略判斷；而美國相對透明、制度可預測、行為模式其實相對「好讀」，然而但現在的台灣政治，已經沒有談判的概念，因為內鬥，把一切都毀掉了。

台灣也有危機？翁履中：提出 國防特別預算「等於做了決定」 ​

翁履中直言，台灣在軍購特別預算上的拖延空間正快速消失，總統賴清德既然主動提出1.25兆國防特別預算，美方只會解讀台灣已做了決定，川普政府只在乎是否落實，不會管立法院怎麼吵；執政黨自覺擋不住美國壓力、在野黨自覺能硬起來一路卡到底，把「台灣內部政治」當成世界的中心，但川普只會算計美國利益，中國更只會看你自我消耗。他進一步說，就現實來看，在野黨在熱血的同時，試想若川普真用關稅或其他方式施壓台灣，同溫層外的選民最後會把怒氣算在誰頭上？政治人物如果只想吃同溫層的掌聲，卻不計算整體社會承受衝擊的反彈，那強硬就只是姿態，不是策略。

「北京在看戲，美國在施壓，而台灣卻忙著內耗！」翁履中分析，川普對這一刀，其實不是砍給南韓看的，是砍給所有「以為可以拖」的盟友看的，這包含台灣，川普用最簡單粗暴的方法提醒，「你可以拖延，但我就用關稅逼你面對現實。」而台灣政治也真的讓人無奈且心驚，執政黨一路退，在野黨一路卡，沒人真正站在「台灣整體利益」上考量，內部失能比外部風險更令人擔心，台灣缺乏跳出政黨算計、真正理解世界的政治人物，誰能在壓力下，既有智慧、也有勇氣，為台灣多留一點空間？

更多風傳媒報導

