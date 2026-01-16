台灣關稅15％！談判內容「韓國人超憂慮」 韓媒：恐直接影響韓國半導體

國際中心／黃韻璇報導

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢（圖／行政院提供）

16日台灣、美國完成關稅談判，對等關稅降到15％且不疊加，與日本、韓國一致，後續也將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。針對台灣關稅談判結果，韓國媒體也紛紛報導，憂慮分析，美台之間關係密切，恐對韓國半導體產業造成直接影響。

針對台灣關稅談判結果，韓國媒體紛紛報導，其中韓國媒體《朝鮮日報》就分析，美台之間的密切關係預計將對韓國半導體產業產生直接影響，其中關注的重點是，去年11月韓美峰會中提到的「最惠國待遇」條款是否會被啟用。當時，該條款被解讀為對台灣的一項保障措施，因為台灣與美國有著巨大的半導體貿易額。

廣告 廣告

報導中也引述專家分析，認為台灣談判結果具有「保險費」的性質，認為這是台灣在面臨中國威脅的情況下，為確保美國軍事干預，而採取的孤注一擲的舉措。同時也提到，台灣內部出現擔憂聲音，擔心如果台積電的核心生產線大規模遷往美國，那麼引發全球對台灣安全擔憂的所謂「矽盾」的價值可能會被削弱。

此外，也有韓媒提到，去年韓美談判時尚未敲定半導體關稅，僅達成原則性共識，稱「韓國半導體關稅不會比其他國家更不利」，然而具體條件未出爐，韓媒擔憂，具體上會如何落實，仍存在許多不確定性，韓媒認為，若依照雙方先前共識，韓國至少應獲得與台灣相同的半導體關稅待遇，直言未來南韓能否與競爭對手台灣享有同樣待遇，將是一大關鍵。

韓國媒體憂慮分析，美台之間關係密切，恐對韓國半導體產業造成直接影響。（示意圖／PIXABAY）

針對關稅談判結果，鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢台灣時間16日上午在駐美代表處召開記者會，說明台美對等關稅談判結果。鄭麗君表示，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。

鄭麗君強調，台灣所取得的15%不疊加的稅率，跟歐、日、韓等美國主要盟友是齊平的，尤其台灣的主要競爭國如日本、韓國，美韓過去有FTA，日韓也有第一階段的貿易協定，所以過去台灣產業有許多品項的輸美稅率，其實是比日韓更高的，但經過這一次談判之後，台灣與日、韓輸美的關稅拉到齊平，而「15%不疊加」跟美國給予歐盟、日韓跟瑞士等國家的計算方式也是一樣的。

更多三立新聞網報導

台美關稅15%合照藏玄機！2張都有她 他酸：黃國昌天花板是鄭麗君樓地板

北捷深夜驚魂！行動電源起火車廂煙霧瀰漫 450旅客奔逃：以為世界末日

不考慮錢想做什麼？台灣人回答暖爆 蔡英文笑了：沒人考慮做總統嗎？

黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽

