台灣關稅15%鄭麗文崩潰轟「國難」！他一圖打臉：這像國難當頭的樣子？

政治中心／黃韻璇報導

16日台灣、美國完成關稅談判，對等關稅降到15％且不疊加，與日本、韓國一致，後續也將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。談判結果讓國人相當振奮，然而國民黨主席鄭麗文卻崩潰氣喊「國難當頭還在慶祝」，對此，財經專家徐嶔煌就PO出昨日台股收盤的數字，酸爆鄭麗文。

鄭麗文受訪怒轟台美關稅15％有什麼好高興的（圖／翻攝畫面）

針對關稅談判結果，鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢台灣時間16日上午在駐美代表處召開記者會，說明台美對等關稅談判結果。鄭麗君表示，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。

廣告 廣告

這樣的談判結果讓國人相當振奮，然而國民黨主席鄭麗文16日卻崩潰氣喊，不堪的談判結果，非常的痛心，有什麼值得高興的？翻牌了沒有任何轉圜餘地，「就硬要我們吞下去，怎麼吞？怎麼吞？」更直言，這可是攸關台灣未來台灣發展，幾十年累積的根基跟國力全部都搬空了。她又喊說，殺雞取卵豈是長久之道，「國難當頭還在慶祝，還在做認知作戰，這才是今天台灣真正面臨的最重要危機」。

財經專家徐嶔煌就PO出昨日台股收盤的數字，酸爆鄭麗文。（圖／翻攝自徐嶔煌Threads）

對此，財經專家徐嶔煌就PO出昨日台股收盤的數字，關稅15%結果出爐後，16日台積電大漲50元，收1740元，台股則漲近600點，漲幅達1.94%，收在31,408.70點，刷新歷史新高。徐嶔煌表示，「就算不看台積電跟半導體，程泰、上銀這一排是工具機產業，協易機跟恩德衝漲停板，帝寶、堤維西這一排是汽車零件產業，台美關稅談判的結果，像是國難當頭的樣子嗎？」

更多三立新聞網報導

關稅15％「與日韓齊平」藍營仍跳針台灣被賣 康仁俊開罵：那個叫講X話

酸言酸語！台美關稅拍板15% 蔡正元：有什麼好讚美？

關稅拍板！他酸爆：打臉國民黨鄭麗文中國人的47%

陳亭妃出線！鄭麗文曝謝龍介有100%信心：若非信偏差民調他已是台南市長

