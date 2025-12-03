台灣關鍵礦物仰賴中國 澳紐商會籲台澳稀土戰略合作

澳紐商會今天(3日)發表年度白皮書指出，台灣高科技產業仰賴關鍵創產供應鏈，但稀土等資源卻仰賴進口，且超過95％來自中國，易受地緣政治緊張、出口限制影響原料穩定供應，有結構性風險，建議台灣與澳洲深化關鍵礦產供應鏈的戰略合作，在台投資精煉、加工與回收能力。

澳紐商會第六年發表白皮書，提供台灣經商環境建言。今年白皮書聚焦能源、醫療保健產業合作，針對地熱、關鍵礦產供應鏈、外資漁電共生專案、聽力醫療輔助等議題提出建議，盼能促進三方共榮。

地熱方面，白皮書建議借鏡紐西蘭經驗，完善法規、強化研究合作、培養跨域人才並結合原民知識，進而加速地熱開發，推動能源轉型、強化能源安全。

值得注意的是，白皮書首度提出對關鍵礦產供應鏈的關切。白皮書指出，台灣高科技仰賴關鍵礦產供應鏈，但台灣缺乏具規模的關鍵礦產儲量，且上游加工能力極為有限。而台灣每年進口約3千噸稀土用於製造，卻僅有1、2家本土企業參與相關材料的精煉、加工，另一方面，台灣超過95%稀土來自中國，中國也主導全球鋰、石墨及其他電池礦產的精煉。

白皮書提及，即使台灣從日本等國取得精煉材料，但其供應鏈往往仍追溯至中國礦場或加工商，如此仰賴單一國家，已構成結構性風險，任何地緣政治緊張或出口限制，都可能危及台灣工業所需的穩定原料供應，進而衝擊國家經濟安全、產業競爭力。

澳紐商會白皮書建議台灣，成立關鍵礦產工作小組、深化台澳關鍵礦產夥伴關係，並且善用日澳礦產合作夥伴關係，同時也要加強投資本地的精煉、加工、回收能力，建立關鍵礦產戰略儲備。澳紐商會白皮書委員會主席張維夫(Vincent Chang)說：『(英文原音)這些步驟將使台灣從易受影響轉變為積極主動，確保我們的半導體和潔淨能源產業在不確定的全球市場中，擁有蓬勃發展所需的資源。』

代表政府接下白皮書的國發會主委葉俊顯表示，地熱在台灣能源轉型中扮演關鍵角色，目前全台已建置6座地熱電廠，而紐西蘭在地熱領域有多年豐富經驗，雙方將持續加強政策與技術合作，為我國邁向淨零排放目標注入力量。

葉俊顯指出，在全球經貿不確定的情況下，關鍵礦物成為全球關注的議題，台灣將持續與澳洲加強合作，提升相關供應鏈的韌性。(編輯：宋皖媛)



澳紐商會白皮書委員會主席張維夫表示，關鍵礦物供應鏈對台灣高科技產業至關重要，但現在面臨仰賴單一來源、加工能力不足等風險。(謝佳興 攝)