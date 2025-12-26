台灣防衛新戰略 由被動轉向主動的源頭打擊

「海馬士」多管火箭系統可發射M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）。(洛克希德馬丁官網)

賴清德政府提出為期8年、總額新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，標誌台美軍事合作進入重大轉型階段。





隨著美國於2025年底宣布總額達111億美元(約新台幣 3514 億元)的新一波對台軍售案，軍購內容首度大規模納入具備遠程精準打擊能力的武器系統，顯示台灣整體防衛戰略，正由過往偏重「戰術防禦」，轉向具備「源頭打擊」與主動嚇阻能力的布局。





本次軍售案除增售82輛M142「海馬士」多管火箭系統外，亦包含420枚M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）。連同先前核准的84枚同型飛彈，未來台灣將擁有超過500枚射程達300公里以上的戰術飛彈，打擊範圍可涵蓋中國東南沿海多處軍事集結與指揮節點。

未來台灣ATACMS的引進，代表國軍火力運用模式出現結構性改變。搭配具備數位化指管能力的火砲系統、無人機與感測網絡，國軍防衛縱深將由灘岸向外延伸，具備在敵軍尚未出海前，即對其關鍵戰力實施精準壓制與延遲的能力。





這項調整與美方近年強調的「拒止式嚇阻」戰略高度一致，透過提升台灣主動反制的硬實力，迫使潛在對手在採取軍事行動前，必須重新評估高昂代價。





儘管1.25兆特別預算仍在立法院面臨高度政治攻防，但此一「盾中帶刺」的防衛轉向，已被視為台海安全格局邁入多層次嚇阻時代的重要分水嶺。