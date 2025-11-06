「台灣阿公」中國被打了！動手黑衣男竟是李東憲

政治中心／李汶臻報導

內政部持續開展防堵中國統戰滲透行動，清查在中國設籍或持有中國護照、身分證的違規者。日前證實，截至目前為止，因事證明確，已通報戶政機關廢止台灣戶籍登記在案者，約50人。而這50位台灣戶籍被撤的人士當中包含3名「熟面孔」，其中前國手李東憲在列。而他變身「當中國人」的最新近況也讓不少網友好奇，翻看他的中國社群平台最新動態，驚見一段他當街打「台灣阿公」的畫面，引發大批中國網友圍觀。

內政部移民署近來持續展開「戶籍清查行動」，查出50人因設籍中國、領用護照，台灣戶籍全被註銷。據知情人士向《民視新聞網》透露，被除籍名單中不乏有「知名人士」在列，其中在中國福建任教的原台籍教師張立齊、曾在「2023年亞太壯年運動會」奪下跆拳道銅牌的原台籍選手李東憲以及福建泉州台青創業園區總負責人林金城。

人在中國、不時就透過社群分享日常的李東憲，先前被發現已申領中國身分證，導致他的台灣戶籍於今（2025）年1月就被註銷。而他之後也透露，自己順利拿到中國戶口本。有不少網友對於他在中國的最新近況十分好奇，因此翻看他的中國社群小紅書，發現他10月僅上傳一則短片，且合作對象正是過去曾遭反共網紅「八炯」揭露月薪上看20萬元的網紅「台灣阿公」王文瑞。

畫面可見，李東憲一身黑西裝打扮，阿公王文瑞則是身穿白色衝鋒衣，兩人剛見面時互動友好，臉上都掛著燦爛笑容。豈料，隨後李東憲卻主動跟阿公「宣戰」，兩人竟一言不合就在公共場合作勢要「開打」。在兩人一番裝模作樣的「動作比劃」後，「台灣阿公」王文瑞直接放出致命大絕，直接倒地「碰瓷」哭喊：「李東憲打老頭啊」。畫面曝光後，讓中國網友笑翻留言：「阿公來中國學到了絕招」、「阿公碰瓷」、「阿公沒有要到幾百萬（元）別讓他走」。

根據了解，網紅「台灣阿公」王文瑞在中國抖音平台擁有90多萬粉絲，自詡「中國人」的他，過去曾拍片聲稱「手握家鄉土、勿忘華夏根」，也出席過中共統戰活動海峽論壇，更被質疑是中共鎖定的統戰樣板之一。

