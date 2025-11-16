台灣阿姨赴日刷卡不知選啥幣別 全店台人竟齊喊1句

生活中心／楊佩怡報導

日本因鄰近台灣加上匯率划算，退稅後價格又省了一大筆，因此許多國人都特別喜歡飛日本血拼。近日有網友在社群上分享，在日本逛藥妝店時，發現一名台灣阿姨自結帳時自言自語，不知刷卡該選什麼幣時，一旁的台籍店員立刻說「選日幣」，店內也同時多出許多人幫忙大喊，讓原PO忍不住驚呼「台灣到底多少人在熊本」。





日本藥妝店一名台灣阿姨刷卡不知選什麼幣，店內瞬間有大批台灣人出聲提醒。（示意圖／民視新聞資料照）

日前一篇 貼文 在Threads上引起熱烈討論，原PO發文表示她在熊本某間藥妝店，遇到一名台灣的女遊客，在結帳刷卡時因語言不通，自己碎念：「幣別是要選哪個啦？台幣吼？」。此時，另一側幫別人結帳的台籍店員出言提醒：「阿姨選日幣啦！日幣！誰幫我傳達一下！」，原PO指出，該店員講完話後，就像是起動了動森居民魂，整間店包含原PO，不知道多少台灣人突然從各處冒出來一起大叫：「阿姨選日幣啦！！」，讓原PO忍不住笑喊：「台灣到底多少人在熊本藥妝店」。

台灣阿姨飛日本買藥妝「碎念選啥幣別」 全店台人齊喊「這1句」結局引爆笑

不少台灣網友留言分享在日本頻頻遇到自己人的經驗。（示意圖／翻攝自pexels圖庫）

貼文曝光後，掀起網友在留言區分享自身經歷，「我之前自己一個人在沖繩買伴手禮，很多不知道怎麼選，旁邊台灣人情侶在討論：這個好吃、買這個」、「我在大阪Lawson買糰子，跟家人說這個好吃，旁邊就出現幾個不認識的台灣人 跟我一起買，還一直問這個好吃齁？」、「超多我上禮拜要去飯店洗衣房洗衣服門口三個等的三個人都是台灣人，一個大哥還講台語」、「在日本要買維他命，旁邊情侶的台灣男站在門口等女生，對我們大聲說：這裡的B群比隔壁便宜一百日幣！」、「大家不是在往日本路上，要不然就是從日本回來的路上」。

