台灣阿姨逛日本藥妝店 刷卡碎念「選啥幣別」…後續發展全場笑翻

（記者洪承恩／綜合報導）近期有不少台灣人前往日本旅遊，而熊本更被形容像台灣分部。多名女網友分享，她們在當地藥妝店結帳時，遇到一位台灣大姐因不確定刷卡幣別該選什麼，不斷小聲碎念。沒想到一旁的台籍店員喊出「選日幣啦！」後，店內大量台灣旅客竟同步回應，整間店像瞬間變成台灣人集合地，讓原PO笑到不行，直呼「熊本到底有多少台灣人？」

原PO在Threads上表示，事發當時她正排隊等結帳，前方的大姐邊操作刷卡機邊說，「幣別是要選哪個啦？台幣吼？」另一側正在忙的台籍店員聽見後，直接朝那邊喊「阿姨選日幣啦！日幣！誰幫我傳達一下？」語氣急促又好笑。

示意圖／阿姨到日本旅遊，在藥妝店購物時，不曉得要選什麼幣別，結果一堆台灣人回答。（擷取自免費圖庫Pixabay）

沒想到這句話像觸發什麼暗號，全店突然冒出許多台灣人，一起大喊「選日幣啦！」甚至還有旅客很怕大姐按錯，快步靠過去比畫螢幕教學。原PO形容「像動森居民附身」，忍不住笑出聲，感覺整家店彷彿被台灣人包場。

相關貼文在Threads上爆紅，吸引大批網友共鳴，直呼熊本真的到處都是台灣人。有旅客說在商店街吃飯，一半客人都是台灣人；有人分享去洗衣房時等待的 3 個人也全是台灣人；甚至有人表示在熊本講台語也會被回應，笑稱「聽到台語都懷疑自己到底有沒有出國」。

也有網友進一步聊到刷卡幣別的問題，指出在日本刷卡時若選台幣，通常會因為匯率與DCC機制而變得更貴；而選日幣再由銀行計算匯率，搭配手續費，通常仍比較划算。除此之外，許多旅客也分享在日本遇到其他台灣人的暖心互動，不論是推薦伴手禮，或提醒免稅流程，都讓人感受到滿滿熟悉感。

