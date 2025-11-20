台灣阿姨逛日本藥妝店 刷卡「選啥幣別」結局神展開

一名網友在日本藥妝店遇到台灣阿姨刷卡猶豫幣別，台籍店員喊「選日幣啦」，結果店裡其他台灣人也一起同時附和。（示意圖／Pixabay）





一名網友近日在社群平台Threads分享一段趣事。她到日本九州熊本旅遊，在藥妝店結帳時，遇到一位台灣大姐刷卡結帳，對著機器小聲碎念「幣別是要選哪個啦？台幣吼？」正當她還在猶豫時，另一側忙著結帳的台籍店員立刻喊出：「阿姨選日幣啦！日幣！誰幫我傳達一下！」沒想到這一句話像是按下開關，整間店突然冒出一堆台灣人，一起大叫：「阿姨選日幣啦！」讓原PO笑到不行，直呼：「台灣到底多少人在熊本？」

原PO形容，台灣籍店員那一喊，就像啟動了「動森居民魂」，原本各自在架上挑貨、排隊結帳的台灣人，彷彿聽到暗號一樣，同時現身開口。有人在不同角落大聲補充，有人還快速走向那位阿姨旁邊，用手指著機器畫面提醒，深怕她按錯。

貼文一出，也勾起不少旅日台灣人的共鳴。許多網友表示，最近到熊本旅遊時，真的隨時都會撞見同鄉，「去年去熊本玩，在商店街吃飯有一半客人都是台灣人」、「去熊本講台語也會有人回應你」、「目前人在熊本，聽到台語都懷疑我有沒有出國」。也有人笑說，熊本、福岡、輕井澤等地根本是台灣分部。

此外，也有網友好奇：為什麼大家都一口同聲要阿姨選日幣？到底刷台幣、刷日幣有什麼差別？不少熟門熟路的網友跳出來科普，指出海外刷卡若選擇台幣結帳，往往是銀行或店家啟用DCC（動態貨幣轉換）服務，匯率通常較差，等於被多收一次「看不見的手續費」。

有網友進一步解釋，「在國外刷卡，選當地幣別，再由發卡銀行依牌告匯率加上固定的海外手續費，通常會比現場直接換算成台幣划算」、「簡單講，選台幣就是先被換成美金、再換成台幣，多經過一手匯差」、「刷日幣＋1.5％手續費，通常都還是比 DCC 的台幣金額便宜」。

