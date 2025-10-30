台灣阿嬤「大阪旅遊失蹤」！家屬公布照片急尋

家屬相當焦急！今（30日）一位劉小姐在網路上po文，表示跟她同遊大阪的一位阿嬤，在當地時間下午5點時，自行從她們下榻的心齋橋Grand飯店走出，目前還找不到人，但調了監視器能看到的範圍有限，目前已經報警協尋，劉小姐焦急表示，阿嬤有老年失智的情況，若有在道頓崛心齋橋有看到老人家，請加她的line帳號：79914018聯繫，她也po出阿嬤穿著粉紅色長袖上衣、深紅色背心、7分褲、粉紅色拖鞋的近照，希望大家可以協助轉發尋人訊息。

廣告 廣告

家屬貼出阿嬤的照片請求在大阪的台灣民眾協尋。（圖／家屬提供）

家屬貼出阿嬤最後被監視器拍到的畫面。（圖／家屬提供）

延伸閱讀

彰化伸港小姊妹遭休旅車撞亡 肇事翁獲輕判1年2月

新店2層樓樣品屋傳火警 無人受困、火燒30分鐘撲滅

五股大貨車「路面高低差」橫卡路中 上班尖峰交通癱瘓