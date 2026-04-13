台灣阿成參戰 藍白合添變

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曾多次參選嘉義縣、市長和立委的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統13日表態將投入年底嘉義市長選舉，以正義使者之姿，喊話要替國民黨提名市長參選人翁壽良討公道。對照民眾黨嘉義黨部透露確實有人企圖破壞藍白合作，形同為在野合埋下隱憂，已有藍營人士示警，黃宏成的訴求一旦發酵，恐成為在野合的破口。

年底嘉義市長人選，國民黨、民眾黨「在野合」民調初選結果出爐後，檯面上市長人選確定有民進黨市長參選人王美惠、民眾黨張啓楷，面對黃宏成昨突宣布要選市長，民眾黨表示尊重。王美惠也說，只要符合資格，任何人都可以參選，這是民主的體現。

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黃宏成曾選過民國103年嘉義縣長、106年嘉義市立委、107年嘉義市長、109年嘉市立委和111年的嘉義市長，選民對他並不陌生，加上他屢屢在政見發表會上做瑜珈、唱歌、吃雞肉飯、撒假鈔，驚人之舉總能引起話題和討論，這次參選，主打訴求就是「反霸凌，討公道」。

黃宏成在藍白初選民調結果出爐後，曾主動前往拜會翁壽良，昨進一步表示，翁壽良為民服務的熱忱遭到人為刻意「弄洞」，在民調過程受盡羞辱，他要化身正義使者，用選票反映真正的民調，替翁壽良討公道。

對黃宏成的參選，民眾黨嘉義黨部重申當時藍白共識就是合作，但張啓楷出線後，坊間確實有傳聞，有心人刻意操弄，企圖破壞藍白合，希望大家尊重民調結果，依藍白當時的共識一起打年底這場選戰。

國民黨嘉義市黨部否認不合說，強調會堅定執行藍白合的共識，現就等張啓楷整軍，國民黨會盡全力來幫忙、輔選。不過已有藍營人士提醒，一旦黃宏成的訴求發酵，將影響在野藍白合作的氛圍、整體布局，不能輕忽。

對黃宏成替他抱屈，翁壽良回應他不清楚，表示初選已結束，他沒有意見。