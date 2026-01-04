台灣阿龍三度高雄跨年 秀龍馬精神

台灣人壽吉祥物台灣阿龍魅力席捲「雄嗨趴」跨年晚會，與台灣人壽資深副總經理謝壯堃、高雄市長陳其邁和吉祥物高雄熊、羽球天后戴資穎，以及30萬名南臺灣民眾齊聚夢時代購物中心攜手跨年迎新，三度登「高」應援的台灣阿龍，超人氣嗨翻現場，大小朋友爭相拍照，「最萌男主角」實至名歸。

台灣阿龍擔當台灣人壽品牌大使，2025年化身永續大使、健康大使、反詐大使、泳渡大使，以多重身分活躍全臺傳遞We are family、龍是一家人的精神。

台灣阿龍不僅首度在大巨蛋與洲際球場永續主題日擔綱永續MVP，攜手中信兄弟球星拍攝短影音，更推出台灣阿龍永續垃圾桶，號召球迷愛地球挺永續；連兩年領軍台灣人壽泳士勇闖日月潭，展現「泳」不放棄的企業精神。

台灣阿龍更化身特務前進校園推廣金融防詐教育，以「阿龍動動保健操」在祖孫三代健走，樂齡友善論壇圈粉無數。從年頭到年尾、臺灣頭到臺灣尾，台灣阿龍展現強大斜槓力，2026新馬年，台灣阿龍將以「龍馬精神」，攜手全臺民眾「龍馬舞吉」。

中信金控今年邁入60周年，台灣人壽同步啟動客戶感恩回饋，即日起至2月28日舉辦「頂級星選指南」投保好康，活動期間於官網完成網路投保，有機會入住漢來日月行館一泊二食；投保年金險滿額還可參加專屬抽獎。「健康樂活管家」亦推出全新客戶專屬優惠與抽獎。