台灣附近很多回波「冬季不常見」！ 鄭明典：有利、不利降雨作用角力中

鄭明典指出，台灣附近很多回波，「有利、不利降雨作用角力中」。（翻攝自鄭明典臉書）

氣象署提醒，今、明（19、20）2日南方雲系北移，台灣各地會有雨彈來襲。前氣象局（署）長鄭明典稍早發出一張圖並說，台灣附近有很多回波，這是「南支槽」接近的影響；氣流繞地形，這又表示台灣上空有逆溫層，「前者有利降雨，後者不利降雨，2個作用在角力中」。

氣象署說，今日東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；今、明2天南方雲系北移，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。今日東南部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

「很多回波」，鄭明典指出，在冬季，這樣的回波不常見，但是主要回波在海面，這同時也顯示氣流存在繞台灣地形而過的趨勢。他說，回波明顯，這是「南支槽」接近的影響；氣流繞地形，這又表示台灣上空有逆溫層，「前者有利降雨，後者不利降雨，2個作用在角力中」！

