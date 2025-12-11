台灣限定！客美多咖啡×酷洛米週邊必收 迷你玻璃杯每店只有27個

生活中心／賴俊佑報導

客美多咖啡攜手三麗鷗明星酷洛米KUROMI推出4款聯名餐點。(圖／客美多咖啡提供）

台灣限定！客美多咖啡 KOMEDA′S Coffee攜手三麗鷗明星酷洛米KUROMI推出4款聯名餐點，隨機附贈限定插卡和透卡盲袋，還有3款限量週邊開賣，加入會員還有機會帶走全套週邊；另外，85℃3款吉伊卡哇可愛造型蛋糕熱賣，提早1個半月完售，因此再推六吋小八貓立體公仔造型蛋糕，限量8,000個。

客美多咖啡開賣3款酷洛米KUROMI週邊，其中玻璃杯每店限量27個。(圖／客美多咖啡提供）

客美多咖啡×KUROMI限定餐點、週邊一次看

客美多咖啡與KUROMI聯名企劃12月18日至2026年3月8日登場，本次聯名以粉色、紫色與黑色為主視覺，打造既夢幻又帶點酷帥的風格，聯名餐點共有4款，「冰與火馬里蘭樂園」丹麥麵包夾入濃郁奶油起司餡，搭配牛奶霜淇淋、藍莓醬並灑上粉紅巧克力碎片，「藍莓聖代狂想曲」玉米脆片、咖啡凍、鮮奶油與牛奶霜淇淋層層堆疊，「KUROMI 咖啡歐蕾」香濃咖啡搭配藍莓與牛奶，再擠上罪惡的鮮奶油，冰熱都超犯規，「酷黑咖哩豬排方堡」採用多種辛香料、醬油與焦糖燉煮出深色的黑咖哩，每款餐點都附上限定插卡(共4款)與透卡盲袋(共 6 款)，讓KUROMI粉絲直接暴動！

不只有美味餐點，還有3款限量週邊，12月18日起全台限量販售，「KUROMI 聯名吊飾組(2 入)」背面貼心設計小鏡子，可隨時補妝整理儀容，「KUROMI in 客美多咖啡 DIY 場景組」可自行組裝的小場景，重現 KUROMI在客美多咖啡的可愛日常，可作為筆筒或名片座，「KUROMI 迷你果汁杯」(2026 年 1 月 27 日起販售)日本訂製空運來台，精緻玻璃杯身的設計，迷你尺寸超可愛，無論喝果汁、擺拍、收藏都適合。每家店鋪限量 27 個，售完不補。

另外，12月18日至2026 年1月16日期間，加入客美多咖啡會員，並在結帳時登錄消費記錄，每點一份 KUROMI 聯名餐點就有一次抽獎機會，有機會獲得全套聯名周邊與透卡全系列。

85℃推出小八貓立體公仔造型蛋糕。(圖／85℃提供)

85℃吉伊卡哇蛋糕秒殺 再推小八貓立體公仔造型蛋糕

85℃在10月16日推出3款吉伊卡哇可愛造型蛋糕，掀起搶購潮，原先預估3個月售完，沒想到提早1個半月完銷，因此再推六吋小八貓立體公仔造型蛋糕。

蛋糕上的小八貓公仔附有穿孔洞，可自行找掛繩掛串起來當鑰匙圈或掛在包包上，蛋糕上有小八貓最愛的相機配件，搭配豐富水果，蛋糕體是桔香戚風蛋糕搭配柳橙卡士達、布丁、百香柳橙Q凍、葡萄乾及熱帶水果餡，口感酸酸甜甜，還有專屬藍色小八貓圖案的蛋糕盒，裡面的內墊紙板可以自行DIY做成筆筒或置物盒，可愛又實用，12月18日開賣，單顆售價620元，全台限量8,000個。

