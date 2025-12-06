台灣陶藝跨界融合新探索：13位陶藝家拜師陳逢顯 淬煉磚雕技法

13位陶藝名家多元創作心得，彰顯台灣陶藝與磚雕藝術的成功融合與創新發展。

▲13位陶藝名家多元創作心得，彰顯台灣陶藝與磚雕藝術的成功融合與創新發展。

為突破陶藝創作的質感與技法邊界，台灣13位陶藝名家近日齊聚台灣毫芒雕刻館，向國際知名毫芒雕刻家陳逢顯拜師學藝，系統性研習傳統磚雕技法。此次跨領域藝術碰撞，不僅為台灣陶藝注入了新的創作靈感與技術維度，更預示著本土陶藝作品將邁向更細膩、更多層次的藝術表達新境界。

參與研習的陶藝家均為業界深耕多年的創作者，他們懷揣對技藝精進的極致追求，渴望通過將磚雕的精細刻繪語言融入陶藝創作，拓展自身藝術語彙，實現傳統工藝與現代陶藝的創新融合。

陳逢顯老師為此次專項研習班量身定制了教學內容。他從基礎的磚雕工序示範入手，逐步深入至複雜技法的實戰演練，並針對陶藝家們關心的核心問題－－如何將磚雕技法成功轉移應用於半乾燥陶土及燒製後陶件－－進行了詳盡的技術拆解與疑難解答，確保學員們能夠將所學轉化為實際創作能力。

研習結束後，藝術家們分享了各自的深刻體悟與創作展望：

陳人輝（苗栗柴燒創作陶藝協會理事長、北台灣柴燒聯盟發起人）：作為大學陶藝教師，他致力於多媒材創意的極致探索，此次學習為其藝術實踐打開了新的可能性。

陳瑞玲（青青陶藝創始人，從業30年）：表示磚雕技法的學習讓她的陶藝設計與創作思路更為開闊多元。

蔡惠瑜（創作磚雕作品，應用到公共空間打造「磚雕巷」）：認為磚雕的融入，使其在陶土上獲得了更廣闊的創作空間，作品的視覺張力與觸感層次得以顯著提升。

謝秋里：嘗試將磚雕的陰陽刻技法運用到陶作中，力求在作品中營造出兼具遠近立體感與情感溫度的藝術境界。

李麗琴：以植物為主題進行磚雕創作，希望藉此實現與自然、與未來的藝術對話。

馮淑燕：在退休生活中重拾藝術熱情，通過學習磚雕，深刻體會到自然觸感與手作溫度帶來的純粹樂趣。

黃綉蘭：將篆刻、捏陶與新習得的磚雕技藝融會貫通，技藝精進效果顯著。

李垂章：計劃將磚雕技藝與書法藝術相結合，探索中華文字在陶藝載體上的獨特美感。

楊雅如：從專注於拉坯成型，到嘗試融合磚雕創作，她感受到了藝術生命被重新激活的震撼力量。

陸敬君：作為首次接觸磚雕的創作者，她在從捏陶到雕刻的學習過程中，體驗到了創作成長的純粹喜悅。

高瑞霙：對磚雕藝術的意境營造讚歎不已，認為其能將作品的濃淡遠近表現得活靈活現。

李沁蓉（新住民）：希望通過磚雕技法刻繪台灣風土民情，藉此抒發思鄉情懷，並向外界分享本土融合多元的文化。

蘇珠漪：以自然美學為核心，計劃將陶藝、植物、茶文化與磚雕藝術結合，創造富有文人雅趣的生活美學作品。

這些多元且深刻的創作心得，生動展現了台灣陶藝與磚雕藝術融合的成功實踐與創新潛力。此次跨界研習不僅為台灣本土陶藝注入了更細膩、更多元的表現力，更為推動台灣陶藝創作的持續發展與繁榮注入了強勁動力。