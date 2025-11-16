台灣陷糖胖症健康危機 「瘦瘦筆」腸泌素掀減肥風潮
台灣糖尿病人口突破250萬人、每年仍以2.5萬人的速率增加，成為台灣腎臟病與洗腎全球第一的元凶；更可怕的是，高達8成患者同時肥胖，形成致命「糖胖症」，死亡風險直接翻倍。由於此一疾病正快速年輕化、健保一年就要燒掉近千億，台灣正面臨前所未有的代謝崩壞危機。
台灣糖尿病人口持續攀升，國民營養健康狀況調查顯示，20歲以上成人糖尿病盛行率達12.8%，相當於約251.4萬名患者，平均每10人就有1人罹病，每年持續以2.5萬人的速度攀升。糖尿病是造成腎臟病的主因之一，根據糖尿病學會的資料顯示，台灣同時也是腎臟病盛行率、洗腎人口占比全球第一的國家。
研究指出，相較體重正常且無糖尿病者，糖胖症患者的全因性死亡風險增加2.04倍、心血管死亡風險上升1.8倍。飲食西化與生活習慣改變，讓40歲以下糖尿病患者逐年增多，顯示這個疾病族群正快速年輕化。每年糖尿病與腎臟病共耗用約900多億健保費用，加上自費藥品，推估整體負擔突破千億元。
近年腸泌素類藥物（GLP-1）走入治療糖尿病的主流，改寫糖尿病治療策略。過去，糖尿病治療以降血糖為核心，雖能控制病情，卻無法大幅改變體重，導致「血糖有改善、體重卻沒下降」的治療瓶頸。糖胖症患者體重居高不下，會推動心血管與腎臟風險，無法真正脫離疾病循環，有了腸泌素類藥物一切都不一樣了。
糖尿病學會委員、也是中山醫院內科部部長的楊宜瑱醫師透露，883位糖胖症患者在經過近十個月的完整衛教，使用瘦瘦針、腸泌素類藥物後，有一半人的長期平均血糖濃度（糖化血色素）降至理想目標，顯示新觀念的控糖到護心腎、減重整合治療有效的幫助糖胖症患者重拾健康、遠離共病。實際成果上，參予計畫的患者一共減掉了一頭大象的重量、3708.6公斤；每個人的褲頭直接小兩號、縮小近5公分。
以臨床實證獲得糖尿病學會認可的宏謙診所，院長林禹喬醫師在接受本報訪問表示，現在來診間求診的狀況，已不只是看糖尿病患者，在「瘦瘦筆」腸泌素類藥物崛起後，來看減肥的人數也爆增，「現在患者跨縣市專程來看控糖減重（減肥）的人，已經和看其他病的人差不多。」
林禹喬坦言，這近年爆紅的腸泌素(GLP-1)類藥物，也就是民眾熟知的「瘦瘦筆」、「瘦瘦針」。他自己也親自用過這類藥物。「真的會讓人對炸物、甜食失去興趣，連聞到這類食物香氣都提不起勁。」這聽起來誇張，但學理上已有明確證據：GLP-1能抑制大腦對高熱量飲食的渴望，讓所謂的food noise（食物噪音）被關掉。
他進一步解釋所謂 food noise，那個就是患者（糖尿、肥胖）腦袋裡，會一直浮現：「好想吃甜的、想吃宵夜」這種很吵的訊號。對垃圾美食毫無抵抗能力。利用腸泌素藥物，它會作用在腦部食慾中樞，幫忙穩定血糖、延緩胃排空，大腦不會一直被飢餓訊號轟炸，食物噪音便會安靜下來，患者比較聽得到自己真正的飽足感，而不是被渴望牽著走。
需要提醒的是，「瘦瘦筆」不是人人都能用。像是孕婦、正在備孕或哺乳的媽媽，以及有甲狀腺髓質癌家族史，都先別打，讓醫師評估一下比較安全。另外，瘦瘦筆也可能帶來一些初期不適反應，像是噁心、想吐、拉肚子、便秘、胃脹或頭暈等，大多會隨時間改善。若不適，就記得回診和醫師討論，調整劑量比硬撐來得聰明。
瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人
瘦瘦筆爆紅／糖胖症家屬跪求名單 糖尿病學會選出12家醫療機構
22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒
