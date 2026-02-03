台灣陷K型經濟？葉俊顯：應為台灣產業不均

▲國發會主委葉俊顯並不認同「產業K型化」，僅承認有產業發展不均，認為傳統產業只是成長速度不如半導體產業亮眼，並未下行。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 主計總處預估2025年經濟成長8.63%，創近15年新高。然而，國內產業發展儼然區分為「AI產業」與「非AI產業」，前者一枝獨秀，其餘難以撐起。呈現「K型經濟」。但是國發會主委葉俊顯並不認同「產業K型化」，僅承認有產業發展不均，認為傳統產業只是成長速度不如半導體產業亮眼，並未下行。

「K型經濟」（K-shaped economy）是經濟學家及Financial Insyghts管顧公司總經理Peter Atwater在2020疫情期間所廣泛使用，意旨經濟成長呈現兩頭發展，其中經濟發展及資源由上行的產業掌握，但其他產業卻反而向下滑，呈現K字形。



端看台灣去年工業生產指數及外銷訂單發展，與AI相關的電子零組件、電子產品及機械、機電產業等都享受到AI熱潮紅利，均賺得盆滿缽滿；但像是塑橡膠製品、汽車零組件、紡織業等與AI非相關的傳統產業，則是一片慘澹。



對於學界擔憂台灣呈現 「K型經濟」，葉俊顯表示不認同，解釋產業K型化的下行彷彿讓人覺得傳產逐漸沒落的負面形象，但事實上台灣傳統產業只是發展速度沒有半導體產業來得蓬勃，只能說「產業發展不均」。



他表示，1970年代迄今，台灣經濟成長動力很大部份都還是中小企業在撐，其中創造就業都是以中小企為大宗，而這些產業也並沒有因為全球化被淘汰，反而是轉型出自己出路，更可以成為影響全球的「隱形冠軍」。



他呼籲，據台積電案例，就是要有不可取代的實力，所以才可以不受到關稅、匯率影響，甚至能加價賣給客戶，如果持續生產標準化商品很難跟中國有競爭力，因此台灣必須要走出精緻化、客製化產業，只要產品具有獨特性，對於國際條件變化就更有抵抗力。



如今隨著AI與半導體蓬勃發展，政府將透過「以大帶小」的方式，將產業正面效益擴散至供應鏈，讓全民分享經濟紅利，並加速產業轉型。

