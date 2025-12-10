台灣隊出征非洲勇闖吉力馬札羅山 文姿云遇象群震撼落淚

文姿云在坦尚尼亞看到象群保護小象時眼眶紅了。（圖／三立提供）

《上山吧！台灣隊》將連續4集播出台灣隊挑戰非洲最高峰吉力馬札羅山的完整過程。本趟非洲行，除雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）4位主持人外，世界級跆拳道選手文姿云與蕭俊文也加入隊伍，正式組成台灣隊出征非洲。

《上山吧！台灣隊》將連續4集播出台灣隊挑戰非洲最高峰吉力馬札羅山的完整過程。（圖／三立提供）

台灣隊抵達坦尚尼亞後，先經歷長達20多小時飛行，旅途中，他們近距離看見非洲五霸（Big Five）：象、獅、豹、水牛、犀牛，其中坦尚尼亞僅剩約80隻犀牛，被阿傑形容為「大海撈牛」。蕭俊文更表示：「非洲人好可愛，對到眼時都會跟你打招呼！」Max則首次看到長頸鹿過馬路，大喊：「好優雅！」而雷艾美不敢相信猛禽蛇鷲、疣豬、斑馬、羚羊近在眼前：「怎麼可以這麼chill！」阿傑看見大象群時哽咽：「親眼看到這畫面，完全講不出話。」

文姿云則是看到象群保護小象時眼眶紅了：「那畫面太溫暖！」甚至在休息吃飯時，大象直接走到眼前，Max驚呼：「可能一生只有這一次！」八弟則笑說：「吃飯配大象，沒有比這個更狂的。」途中也遇到意外爆胎的驚險，卻意外讓大家能用雙腳踏在草原上欣賞非洲最壯麗的黃昏景色。

阿傑在大草原拍攝第二天看完獵豹後，因為早上喝水喝太多，想趁無人時下車小解，卻遭司機嚴厲阻止，並緊張指向草叢示意：「獅子就躲在裡面。」他瞬間意識到危險，只能一路忍到休息站。他回憶：「萬一下車，可能真的回不來。」

在恩格羅保護區第一次近距離看到非洲象時，他更感動到手抖，連相機快門都按不下去：「那是夢想中的景色，當下只想用心感受。」雷艾美還好奇回頭問他：「你怎麼在流眼淚？」八弟分享自己剛踏上草地就遭牛蜱叮咬，回到飯店才發現，所幸處理得早，否則恐有萊姆病風險。他說，人生第一次看見大草原，一片遼闊讓他震撼到落淚：「在動物園看長頸鹿覺得很大，沒想到到了大草原，它們在視覺上反而變小。」他形容非洲就像真實版《動物方城市》，夕陽灑在動物身上的畫面「充滿能量，真的永生難忘」。

《上山吧！台灣隊》每周四晚間10點在三立都會台首播，同日晚間11點同步上架於台灣大哥大MyVideo與中華電信HamiVideo雙平台、隔日晚間10點可於華視頻道收看。

