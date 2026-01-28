台灣隊挑戰歐洲名峰！八弟自告奮勇當「人肉踏板」 攀爬過程不忘連線老婆報平安

《上山吧！台灣隊》團隊挑戰攀登歐洲名峰馬特洪峰。（三立提供）

三立《上山吧！台灣隊》團隊挑戰攀登歐洲名峰馬特洪峰，MAX、八弟等一行人原計畫需在6小時內登上海拔4,478公尺的峰頂，然而在約3,800公尺處，隊伍遭遇困難的垂直地形，MAX則形容，下山過程宛如「無止盡的垂直拉鋸戰」，吳佳穎事後更曬出整條腿佈滿瘀青的照片，直言「沒有一個項目是不受傷的」。

一行人攀登馬特洪峰前一晚便住進山屋，八弟立刻感受到這條「國際級登山路線」的不同等級，裡面全是來自世界各國的登山高手，更讓他震驚的是——在那種高海拔，竟然還看到外國人洗完澡「全裸走來走去」，跟台灣人上到3千公尺就不太洗澡完全是兩個世界，也看得出外國人對高山環境的適應力真的超強。他形容山屋乾淨又有質感，隨便找個角落坐下來，都像高級咖啡廳，還能直接遠眺馬特洪峰。隊伍大約凌晨5點出發，已經比其他外國隊伍晚，算是最後一組。天還沒亮時其實看不出高度，直到天空慢慢亮起，眼前景色越來越壯觀，才驚覺：「我居然真的在爬馬特洪峰！」

而和八弟結繩的吳佳穎因為身高關係，很多踩點踩不到，八弟乾脆直接當人肉踏板，讓對方踩肩膀、踩手往上爬。但越往上越驚險，看起來很穩的石頭抓點，隨時都有可能剝落，加上碎石地形，落石風險無所不在，越爬越害怕，回頭一看高度更是驚悚，讓他忍不住想到幾天前攀爬101的Alex，八弟心想如果心裡沒有恐懼，會不會就能像勇者一樣無所畏懼，但他更直言，「下山才是真正的惡夢。」

他直言，過程中幾乎每一刻都像在經歷生死瞬間，讓他深刻感受到人命真的很脆弱。途中也看到不少外國隊伍已經順利登頂、輕鬆下山，才發現亞洲人和外國人在體型與步伐上的先天差異，看著自己幾乎連滾帶爬，只能苦笑承認還差很遠。而即便是在這樣生死交關的攀爬過程中，八弟也不忘發揮「網紅本能」，只要找到相對安全的點，就趕緊拍限動、即時回報給老婆，結果老婆不斷傳訊提醒：「不要再玩手機了！」他笑說雖然手抖得要命，還是硬要視訊，堪稱高山最拚命連線。

