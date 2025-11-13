台灣隊擊敗8國！奪2025聖誕麵包大賽冠軍 打破歐洲人制霸紀錄

生活中心／賴俊佑報導

台灣隊擊敗8國代表隊，奪2025世界盃聖誕麵包大賽冠軍。（圖／慧強實業有限公司、I love Italy by Giovanna 提供）

台灣烘焙實力再度被國際看見！2025世界盃聖誕麵包大賽(Panettone World Championship）今年10月中旬在義大利米蘭舉行，台灣隊擊敗8國代表隊，在多個重要項目拿下冠軍，最後更贏得總冠軍寶座，改寫聖誕麵包長年來都由歐洲人制霸紀錄。

台灣隊擊敗各國強敵拿下４個項目冠軍和總冠軍

由「義大利天然酵母暨聖誕麵包大師會」（Accademia dei Maestri del Lievito Madre edel Panettone Italiano）主辦的「世界盃聖誕麵包大賽」每二年舉行一次 ，被烘焙界視為「聖誕麵包界的奧運」，每屆都吸引各國頂尖職人角逐。今年，全球共有9個國家代表隊登上這座殿堂，包括：台灣、阿根廷、澳大利亞、巴西、中國、德國、日本、西班牙和秘魯。

廣告 廣告

台灣隊由「I love Italy by Giovanna」創辦人陳詩絜（Giovanna）擔任總教練領軍，成員包括「Quelques Pâtisseries某某甜點」主廚賴怡君、「布雷夫烘焙」主廚楊世均、「Feeling 18 巧克力工房」麵包主廚蔡約群，台灣隊擊敗各國強敵，在「傳統經典米蘭」、「巧克力口味」、「個人尺寸小蛋糕」、「星級主廚」等重要項目獲得第一名，創新Panettone搭配義式冰淇淋項目拿下季軍，最後贏得總冠軍寶座，不只是史上首次有台灣人在世界盃聖誕麵包大賽中獲獎，更是亞洲首個在「世界盃聖誕麵包大賽」中贏得冠軍寶座的隊伍。

台灣隊打破以往「個人專項產品」的參賽模式，改採團隊合作，被認為是奪冠關鍵。（圖／慧強實業有限公司、I love Italy by Giovanna 提供）

台灣隊：只有事前200%的準備 比賽時才能拿出100%實力

陳詩絜2年前曾以選手身分參賽，這次擔任總教練，她說這次台灣隊能夠獲得義大利評審們的肯定，是因為打破以往「個人專項產品」的參賽模式，改採團隊合作，每位選手都依照專長，被賦予不同的任務，「正是因為團隊互補，尊重彼此的合作精神，讓我們贏得這場比賽」、「如果不是原班人馬，不見得有機會拿冠軍」。

廣告 廣告

聖誕麵包一直被烘焙界視為是最困難的品項。這款起源於古羅馬時期的義大利傳統點心，麵糰必須放在攝氏26至27度的環境下，整體製作的時間從天然酵母續養、完成發酵，至少得花費48至72小時，還得依據天氣的溫度及濕度適度的調整比例，只要有一絲一毫的誤差，最後呈現出的風味就會大不同，可說是一場對時間與耐心的試煉。

蔡約群表示，製作聖誕麵包需要具備大量的經驗，才能掌握配方的平衡，但三人過去對聖誕麵包的接觸有限，因此練習之初並不順利，「一開始原味都搞不定，還要挑戰這麼多項目，真的很想放棄」楊世均說教練不斷地鼓勵團隊根據每次練習經驗調整配方，「每一次更靠近完美，信心也會增加一點，就會做出更美味的麵包」，陳詩絜指出團隊在賽前至少投入300小時進行高壓團體練習，以模擬現場比賽的方式做準備，「只有在事前做200%的準備，才有辦法在比賽時拿出100%的實力」。

2025世界盃聖誕麵包大賽獲獎作品包括傳統經典米蘭（右一）、巧克力Panettone（左前）和創新Panettone 搭配義式冰淇淋 盤式甜點（左後）。（慧強實業有限公司、I love Italy by Giovanna 提供）

傳承義大利傳統文化 世上最好吃的聖誕麵包在台灣

陳詩絜提到，或許有人認為出自於義大利的聖誕麵包怎會是由台灣人得獎，但義大利媒體反而是這樣下標「為什麼世界上最好吃的聖誕麵包不能在台灣？」台灣隊在接受米蘭文化局局長頒獎時，局長也說很高興義大利文化被帶到台灣，希望台灣人有可以傳承下去，讓更多人品嘗聖誕麵包。

四位選手紛紛透露，在贏得冠軍後，各自經營的麵包店來客數也翻倍成長，而為了讓台灣消費者品嘗到世界級的手藝，台灣隊4位成員也計畫分別在自己的麵包店、甜點店推出期間限定的聖誕麵包商品。

更多三立新聞網報導

開不到3年！日式漢堡排「米與多蜜」一號店11／25熄燈 全台剩1間

7-11、全家全新無人商店！30秒拿了就走 首座自動化微倉2分鐘取貨

消失8年！倒杯不灑「DQ冰淇淋」重返台灣 限定口味開心果吃爆

米其林餐廳爆食物中毒「多人上吐下瀉、發燒」！業者2動作補救

