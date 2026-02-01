台灣隊現身墨爾本「驕傲大遊行」 向國際展現愛、自由與創意

〔記者吳柏軒／台北報導〕澳洲墨爾本的指標性多元性別活動「Midsumma Pride March(驕傲大遊行)」於當地時間1日上午在聖基爾達(St Kilda)盛大舉行，吸引超過4百多隊逾萬名參與者沿街遊行；「台灣設計師在澳洲」協會也發起親友組台灣隊參與，向國際社會展現共享愛、共享自由、共享創意理念。

該協會指出，驕傲大遊行為「Midsumma藝術節」最具代表性的重點節目之一，除了萬名遊行者上街參與，並有逾4萬5千名民眾道路兩側及建築陽台熱情歡呼；今年台灣隊由「台灣設計師在澳洲」協會發起，號召旅居當地鄉親及支持台灣的友人組隊，首度在大遊行中亮相，與澳洲維多利亞洲州政界，政府單位，學界以及各界社團組織及民眾一同走上街頭，展現對LGBTQIA+與多元文化社群的支持肯定，場面熱鬧。

協會表示，台灣為亞洲首個完成同性婚姻立法的地區，平權已成重要的國際文化形象，這次參與 大遊行，台灣隊以「共享愛、共享自由、共享創意」為主軸，透過公共參與、文化交流，向國際社會展現台灣的溫暖、活力與設計能量，進一步深化台澳社會交流。

台灣隊並設計彩虹主題的台灣提袋，沿途分送路人，提袋融合台灣意象與創意巧思，展現台灣設計與文化特色，成為遊行隊伍中的亮點，傳遞來自台灣的祝福，沿路民眾紛紛為台灣隊加油喝采。

駐墨爾本台北經濟文化辦事處呂明澤處長偕同副組長楊容清到場參與，與台灣隊伍一同行進，以行動表達對活動的支持，並彰顯台灣長期重視多元、尊重差異及支持性別平權的核心價值。澳洲聯邦議員Monique Ryan更在現場為台灣加油。

