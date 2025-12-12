台灣隊紀錄片《冠軍之路》特映 陳傑憲邀民重溫感動瞬間

南紡威秀十二日辦理《冠軍之路》特映，邀請統一獅總經理蘇泰安、總教練林岳平、隊長陳傑憲到場觀影。(統一獅提供)

記者王勗／台南報導

去年第三屆世界十二強棒球賽，中華隊偕手奪得冠軍帶起棒球風潮，激動人心的故事也改編為紀錄片《冠軍之路》，預計於明年一月登上大螢幕！南紡購物中心華納威秀十二日辦理特映並邀請統一獅總經理蘇泰安、總教練林岳平、隊長陳傑憲等出席觀影，陳傑憲特別感謝製作團隊，期待民眾進場感受棒球熱情。

《冠軍之路》紀錄中華隊從成軍到奪冠的每個瞬間，從教練團組成、選訓、比賽到達成十二冠軍榮耀，片長約兩小時，預計將於明年元月一日正式上映。南紡威秀十二日辦理特映，邀請蘇泰安、林岳平、陳傑憲及球隊後勤人員、協助南部地區拍攝的合作夥伴到場觀影，於紀錄片中重溫Team Taiwan成長的點點滴滴，所有人共同反應都是激動到「起雞皮疙瘩」。

統一獅總教練林岳平表示，透過紀錄片紀錄的每個過程回憶去年當時，每一個決定都是很煎熬、緊繃的，還好最後選手用他們的好表現證明他們自己，其中讓自己印象最深刻的就是對戰韓國莊昕諺的那個決策，好的結果讓我們後續再更多的決策更有信心去好的判斷。

台灣隊長陳傑憲重溫去年賽事點滴，特別感謝拍攝團隊用心。（統一獅提供）

台灣隊長陳傑憲特別感謝拍攝團隊用心記錄每個選手棒球的點滴，除比賽過程外，還特地到日本、美國取材拍攝，真的感受到導演與團隊的用心，以電影紀錄12強世界冠軍的榮耀，也期待透過這些棒球人的故事，讓更多人喜歡上棒球運動，也希望熱愛棒球的民眾，能在上映時進場感受電影的震撼與感動。

統一獅總經理蘇泰安強調，冠軍之路電影製作團隊，從故事鋪陳、配樂、訪問及故事呈現，真的很有感染力！透過影像畫面串起兩個棒球世代教練、選手們的夢想與心理層面，夠過每個教練、選手訪問，很真實的呈現身為一個棒球選手面對每一場比賽的不同感受，絕對值得愛棒球的每一位進場感受。