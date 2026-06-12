台灣隊紐約辦桌失控！浩子驚遭警察威脅 街友持刀搜刮剩菜爆衝突

記者蔡維歆／台北報導

隋棠（右起）、藍正龍跟浩子挑戰辦桌。（圖／三立提供）

台灣跨國實境節目《請世界吃桌》今起在 LINE TV 熱鬧開播，集結隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食 YouTuber 千千組成「辦桌台灣隊」，華麗陣容將廚藝及說菜技能發揮的淋漓盡致。日前藍正龍、浩子、陳隨意及千千接受 LINE TV 專訪，大家一致認同「美國」是最多挑戰的國家，不僅遇警察刁難，還發生街友搜刮食材與現場工作人員起爭執，事後才發現對方手上竟拿著利刃，驚悚過程讓眾人聽完直呼是「大魔王等級」！

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辦桌台灣隊前往澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場與台北101四大世界地標，克服語言、食材、場地限制等難關，成功挑戰「國際級辦桌」創舉。被問及到哪一國辦桌最困難？四人一致認同是「美國」。浩子率先解釋：「美國花費昂貴，因為同一個地方有很多人向你要錢，甚至有警察出面威脅『你們太大聲，我要沒收你們的辦桌』」就算向對方解釋已完成申請手續，仍遭警方強硬回絕：「沒有，這邊聽我的！」吃鱉經驗讓團隊萬般無奈。

主持群一致認為「美國紐約」是最多挑戰的國家。（圖／三立電視提供）

出發去美國前，光行政作業就發生諸多阻礙，藍正龍深有同感說：「每個國家都有困難，若要跟紐約比根本小巫見大巫」還無奈笑說：「熊本站結束後，大家嘴角都在抽動，因為心裡都想著『完了完了，魔王站要來了！』」沒想到竟一語成讖。陳隨意回憶：「紐約辦桌結束後，就有街友走進廚房開始搜刮剩餘食材，像沙拉油、醬料之類都直接往袋子裡放，工作人員看到馬上跑去阻止，一番爭論後他只好悻悻然離開。沒想到仔細看，才發現對方手上竟然拿著一把園藝用大花剪！」驚悚經過讓眾人聽得目瞪口呆，還好當下沒發生激烈爭執，直呼好險。

千千則抱著敬畏的心說：「我以後會把每道飯菜都吃得非常乾淨！」隨即遭藍正龍傻眼吐槽：「妳不是一直都這樣嗎？Keep going 就好了啦！」浩子也見機補槍：「妳不是以後，是一直保持！」四人逗趣互動笑翻眾人。《請世界吃桌》三立台灣台每週六晚間10點首播，華視週日晚間8點播出，緯來綜合台本週五起晚間9點播出第一集；Singtel劇樂酷則在每周日凌晨點播出，影音平台Hami Video、LINE TV同步於6月12日晚間11點上架，官方YouTube頻道則於6/16每周二起上架。

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