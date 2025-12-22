台灣隊赴日比賽「球迷搶支持」！旅行社團費引熱議

球迷力挺台灣，希望在小組賽能有好成績。（圖／TVBS）

棒球迷為支持台灣隊參加明年3月在日本舉行的經典賽，面臨機票住宿昂貴、球賽門票難抽的窘境！統一獅推出12萬9000元香港轉機六天團，價格引發質疑，且球迷擔憂攜帶國旗等物品經香港轉機恐遭扣留。旅行社更推出32萬9000元的頂級行程，竟已全數售罄，可見球迷對國家隊的熱愛遠超金錢考量！

想要再次為台灣隊加油的球迷們，即使已購買機票和住宿，仍面臨球賽門票難抽的問題。統一獅團隊已與旅行社合作，推出前往東京應援的套裝行程。這個六天五夜的行程保證能觀看台灣隊的四場比賽，包含三晚晚餐、入住五星級飯店、免費接駁服務，以及陳傑憲紀念簽名禮物。然而，此行程使用國泰航空，需要在香港轉機，價格為每人12萬9000元。

統一獅攜手旅行社，推出經典賽應援行程。（圖／翻攝統一獅粉絲團）

對於這樣的價格與行程，球迷蔡先生表示，雖然日本那場比賽的門票確實難買難抽，但自行安排的話，機票約3萬元，住宿大約2萬多元，再加上球票，總共也才7至8萬元。他認為12萬9000元且還需要到香港轉機的團費實在太高。

東南旅行社也推經典賽相關行程，即使部分團費偏高，但還是完售。（圖／翻攝東南旅行社）

網友們也紛紛表示意見，有人指出這樣的價格已足以去北歐旅遊，甚至建議不如直接前往美國等待決賽。更令人擔憂的是，有球迷提出，為台灣加油必備的應援小物或國旗，在香港轉機時可能會被刁難或扣留。旅遊作家943表示，雖然轉機的風險會稍微小一點，但仍有隨機安檢的可能。若整團都攜帶敏感物品，確實存在一定風險。

除了統一獅的行程外，其他旅行社也推出相關套餐，如6天64000元的行程（含門票但不含機票），甚至有貴賓款待席加鑽石包廂的高級選項，定價32萬9000元，目前已全部售罄。對於熱愛棒球的球迷來說，能夠進場支持台灣隊比金錢更為重要。

