台灣隊長陳傑憲證實有「來電」詢問經典賽 是否出戰12月有答案

統一獅隊長陳傑憲推出個人首部著作《突破極限的信念》，今（12）日舉辦新書發表會。被問到是否已接獲明年3月世界棒球經典賽（WBC）參賽徵詢，陳傑憲證實並透露確實接到中華隊徵詢電話，並說：「如果我有機會，我就會想去打。」

陳傑憲表示，「有機會就想參加」，但仍得視傷勢恢復狀況而定。「近期已在治療手腕傷勢，12月就能開始技術訓練，到時會給教練明確答案，很感謝教練的肯定。」

自從去年在12強賽打出關鍵三分砲後，陳傑憲接連又出戰經典賽資格賽，緊接著就是中職例行賽與季後賽，並陸續接下多項代言。

陳傑憲說，這兩三週終於能「充滿電」：「好久沒這樣休息了，身體和心靈都修復不少。現在很期待明年球季，我也在IG寫過，場上場下都不容易，12強之後輿論壓力更大，但我很感謝身邊的人陪我走到現在。」



