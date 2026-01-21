台灣隊長陳傑憲《冠軍之路》2刷吐心境 「複習3點打勝仗」

續任台灣隊長的陳傑憲到場支持《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）

2026年3月第六屆世界棒球經典賽即將開打，中華代表隊已於高雄國家運動訓練中心正式展開集訓。為鼓舞士氣，中華職棒昨（20日）於高雄包場放映紀錄片《冠軍之路》，邀請即將投入國際賽事的中華隊選手及多位國家級運動好手齊聚觀影。其中台灣隊長陳傑憲已2刷，坦言心境大不同：「第一次看比較輕鬆，這次再看壓力更大，因為我們即將穿上代表國家的球衣參加經典賽，我們身上背著責任、也是一種榮耀。」

此次包場觀影由台灣隊長陳傑憲領軍，邀請本屆經典賽中華隊出賽選手一同參與，並特別邀請奧運柔道銀牌選手楊勇緯、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎，以及奧運拳擊金牌選手林郁婷到場，展現跨項目運動員彼此加油、共同集氣的精神。中華職棒會長蔡其昌偕同總教練曾豪駒，以及打擊教練彭政閔、高國輝，投手教練王建民、林岳平，首席教練高志綱，內野教練陳江和，以及外野兼跑壘教練張建銘，與本屆世界棒球經典賽選手一同重溫《冠軍之路》記錄的熱血與信念。

廣告 廣告

打擊教練彭政閔到場支持《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）

導演龍男・以撒克・凡亞思在映後表示：「你們的故事，透過這部片子，讓更多人看見他們自己可能成為的樣子。每個人都在走自己的冠軍之路，希望這部電影能繼續走，走到3月的經典賽月，有好成績的時候，它還繼續陪伴你們。」

總教練曾豪駒則感性表示：「當初最大的動力，是會長跟我們說的一句話——成功帶來喜悅，失敗給你經驗。」他說：「我也希望說這個紀錄片不只是帶給大家感動，這是每個人生中可能都會遇到的一些事情，不管是挫折，還是希望可以讓每個人看到，縱使有時候會害怕失敗，希望勇於的去挑戰，成就更好的自己。」

導演龍男・以撒克・凡亞思（中）及奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎（右）、奧運拳擊金牌選手林郁婷（左）到場觀影。（中華職業棒球大聯盟提供）

續任台灣隊長陳傑憲提到，「我有一群這麼棒的團隊，那麼棒的教練團，那麼棒的後勤，可是有些運動員，他只能一人隻身站在運動場上，對我來說其實那個壓力更大，必須要去分出勝負的時候，我覺得靠1個人的力量真的比較難，我很幸運有這麼棒的團隊，這次看完就莫名其妙的心中有一點壓力，也希望藉由這次再讓我複習一下，如何跟團隊溝通、如何讓團隊更凝聚打出勝仗。」

更多鏡週刊報導

巨石強森拍《重擊人生》要求來真的 親上擂台竟被揍到腦震盪

巨石強森增重13公斤 《重擊人生》改頭換面本尊認證

《幾米男孩的100次勇敢》促重出江湖 林懷民竟成網購專家