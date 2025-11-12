「台灣隊長」陳傑憲入圍體育運動精英獎 謙虛將榮耀歸功團隊

統一獅隊長陳傑憲今（12）日推出首部著作《突破極限的信念》，首刷預購便突破萬本。圖／記者鄒保祥攝

統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲，因去年率領中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍、並榮獲大會MVP，日前也入圍114年體育運動精英獎「最佳男運動員獎」。

陳傑憲今（12）日出席新書發表會受訪時坦言，對入圍的消息雖然感到榮幸，但始終將榮耀歸於團隊。「其實入圍時沒有太大感覺，因為我覺得這不是我一個人的功勞。如果沒有團隊的努力和互相扶持，不會有我在大賽中的表現。我能有機會上台領獎，是因為他們造就了我。」

運動部於6日公布114年體育運動精英獎入圍名單，陳傑憲憑藉世界12強賽中的亮眼表現，與世大運射箭金牌湯智鈞、世大運羽球男單金牌丁彥宸、旅美高球好手俞俊安、以及成都世運會健力金牌楊森共同角逐年度最佳男運動員獎。頒獎典禮預定於12月24日舉行。

廣告 廣告

評選委員會副召集人張少熙指出，棒球雖屬團體項目，但陳傑憲在國際賽中表現突出，並由中華職棒大聯盟推薦為個人獎項代表。



回到原文

更多鏡報報導

被林岳平一句話當頭棒喝 陳傑憲：餅總那句話讓我懂如何當隊長

「努力不一定有收穫，但不努力就什麼都沒有」陳傑憲推新書談棒球信念

陳傑憲出新書《突破極限的信念》 首刷「破萬本」未來有望推日文版