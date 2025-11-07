「台灣隊長」陳傑憲出書 紀錄12強賽背後的信念
在世界棒球12強賽中幫助台灣拿下冠軍的功臣、也榮獲大會MVP的「台灣隊長」陳傑憲出書了！首本人生著作《突破極限的信念：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白》由聯經出版，並邀漫畫家陳小雅繪製漫畫，以紀實文字與熱血漫畫完整呈現「台灣隊長」陳傑憲的心路歷程與信念。
會選在這個時刻出書，陳傑憲表示是因為「這個階段與這段回顧對台灣棒球、對我個人都很重要」。他希望透過書中內容，讓更多人理解球員在比賽場上、場外面對壓力與凝聚信任的心境。
他特別提到「12強比賽時媒體報導很多，大家看到的都是結果與表現，很少有人知道我們在場上是怎麼撐過壓力、怎麼彼此信任、怎麼在關鍵時刻應對。」他說，這本書是以「台灣隊長」的角度，帶領讀者更深入地見證這段歷史。
《突破極限的信念》全書章節以「四個壘包」為結構，象徵陳傑憲棒球人生的起跑、機會、榮耀與歸返。書中回顧陳傑憲從高雄少棒啟蒙、赴日就讀共生高校，到進入職棒後加入中職統一獅，以誠實筆觸紀錄他在面臨自己守備低潮與角色轉換的歷程時，如何在壓力下自我調整，最終成為優秀球員與國家隊隊長。
書中收錄許多陳傑憲的真實心境，像是他在〈連續失誤的陰影〉一章中就回憶：「我記得有一場在澄清湖的比賽，我出現連續失誤，在球場上守到懷疑人生，甚至還忍不住哭了出來。」那段時間傳一壘成為他的心魔，陷入嚴重的守備低潮，他說「我腦中只要一想到『可能會暴傳』，身體的動作就不聽使喚，不但傳球會失準，甚至就真的發生大暴傳。」
即使如此，他仍以「哪裡跌倒就從哪裡站起來」自我勉勵，透過心態轉換重新站上內野。這些經歷成為陳傑憲職業生涯中重要的學習，也構成了「突破極限」的核心精神。
陳傑憲說，新書除了回顧比賽，也希望讓球迷與社會更理解球員的心理狀態，「無論是年經球員或球迷，都有迷惘、受傷、想放棄的時候，也有重新找到熱情的時候。希望這些人看了《突破極限的信念》，能知道自己並不孤單。」
他也分享棒球教會自己面對壓力、相信團隊與信念的重要，他說，「這本書不只是回顧，而是想要傳下去--傳遞對棒球、對熱愛事物的信念。」陳傑憲也將這部作品視為回饋球迷及回饋台灣棒球的一份禮物，希望未來能對棒球教育與環境帶來更多正向影響。
《突破極限的信念》推出3種版本，將於11月7日起開放預購。(編輯：沈鎮江)
其他人也在看
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 22 小時前
赴美首年就奪冠！領大聯盟底薪的佐佐木朗希分紅金額曝光
今年剛從日本職棒（NPB）轉戰大聯盟舞台的洛杉磯道奇「令和怪物」佐佐木朗希，首年雖投得跌跌撞撞，所幸季後賽前夕重返大聯盟，並在季後賽繳出好表現，本季拿著大聯盟底薪打球的他有望在奪冠後獲得一筆接近他年薪的「獎金」。太報 ・ 1 天前
中職》富邦悍將又換總教練 日本球迷也熱議！
富邦悍將今天宣布後藤光尊接任總教練，原教頭陳金鋒轉任富邦育樂董事長特助，消息一出也引起部分日本球迷在X熱議，關注後藤光尊跟平野惠一的對決可能在台灣又要上演。平野惠一跟後藤光尊都是2001年選秀會加入歐力士，進職業前評價大不相同，大學生平野被評價是即戰力內野手，以選手選擇球隊的「自由獲選權」加入歐力士自由時報 ・ 13 小時前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
佳娜順利產下二寶！ 祖雄赤裸上身抱兒子「背後原因超有愛」
馬來西亞藝人祖雄7日上午宣布，與烏克蘭籍女藝人佳娜的二寶出生，兒子「季季」順利報到，正式成為一家四口：「媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姐姐啦。」、「你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
CPB上海隊徽撞中信兄弟引象迷不滿 蔡其昌：密切關注將請球團說明
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 中國首個以城市單位運作的職業棒球賽事「CPB中國棒球城市聯賽」，預計2026年起舉辦短期賽事，但有網友發現其中「上海兄弟」隊徽設計與台灣中職「中信兄弟」隊徽高度相似，恐引發品牌混淆，引發台灣象迷不滿。對此，中華職棒會長、立委蔡其昌今（5）表示，職棒聯盟半年前就注意到這個問題，將請中信球團來說明；他強調，球迷權益很重要...匯流新聞網 ・ 1 天前
上海兄弟風波延燒球迷氣炸「剪卡」！中國聯賽「這規定」讓台灣人看了超不爽
體育中心／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）即將於明年開打，不過創始5支球隊中，卻因為「上海兄弟」與中職中信兄弟隊名以及隊徽都十分相似，而引起台灣球迷熱議，部分球迷甚至做出「燒帽」、「剪卡」的激烈舉動。更有網友發現，CPB規章中的「一個規定」相當令人匪夷所思，讓台灣人看了非常不高興。FTV Sports ・ 1 天前
宇宙道奇可望組成「日籍3+1=4本柱」？美媒：怎麼可能不去搶金永昇太啦
體育中心／綜合報導日本強投今永昇太，正式宣布與小熊分道揚鑣進入自由市場，根據美國媒體《運動畫刊》指出，在已經擁有三位日籍投手大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希的狀況下，道奇有很大機會加入展場搶金永昇太，組成「日本3+1=4本柱」。FTV Sports ・ 3 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不只中信兄弟！中國棒球聯賽3隊logo都超眼熟 台灣又一隊被抄襲
中國新創職棒聯盟「中國棒球城市聯賽」（China Professional Baseball，簡稱CPB）9月底成立，明年1月即將開打，卻因「上海兄弟」隊徽撞臉中職CPBL中信兄弟，以及聯盟規章明定每隊「台港澳球員至少10人」在台引起討論。如今網友更發現，CPB聯盟其他隊伍的隊徽同樣分外眼熟，致敬意味相當濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
歐陽妮妮杭州豪宅曝光！「客廳擺滿沙發」想生3個⋯遭張書豪拒絕
藝人歐陽妮妮去年與張書豪完婚，2025年1月迎來寶貝兒子「睦睦」並在4月宣布一家三口將生活重心移至大陸杭州。近日，他們一家三口登上陸綜《亂室英雄》，首次公開夫妻倆在杭州的豪宅內部，光是客廳就放得下6張單人沙發，讓主持人全程目瞪口呆。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 1 天前
王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同
范姜彥豐、粿粿婚變、王子疑似婚內越界 的風暴持續延燒。范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。更讓網友怒火狂燒的，是王子一邊與范姜「稱兄道弟」，另一邊卻疑似與粿粿保持越界互動，甚至還用「工作」作為理由掩護往來。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 22 小時前