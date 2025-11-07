「台灣隊長」陳傑憲出書 紀錄12強賽背後的信念

在世界棒球12強賽中幫助台灣拿下冠軍的功臣、也榮獲大會MVP的「台灣隊長」陳傑憲出書了！首本人生著作《突破極限的信念：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白》由聯經出版，並邀漫畫家陳小雅繪製漫畫，以紀實文字與熱血漫畫完整呈現「台灣隊長」陳傑憲的心路歷程與信念。

會選在這個時刻出書，陳傑憲表示是因為「這個階段與這段回顧對台灣棒球、對我個人都很重要」。他希望透過書中內容，讓更多人理解球員在比賽場上、場外面對壓力與凝聚信任的心境。

他特別提到「12強比賽時媒體報導很多，大家看到的都是結果與表現，很少有人知道我們在場上是怎麼撐過壓力、怎麼彼此信任、怎麼在關鍵時刻應對。」他說，這本書是以「台灣隊長」的角度，帶領讀者更深入地見證這段歷史。

《突破極限的信念》全書章節以「四個壘包」為結構，象徵陳傑憲棒球人生的起跑、機會、榮耀與歸返。書中回顧陳傑憲從高雄少棒啟蒙、赴日就讀共生高校，到進入職棒後加入中職統一獅，以誠實筆觸紀錄他在面臨自己守備低潮與角色轉換的歷程時，如何在壓力下自我調整，最終成為優秀球員與國家隊隊長。

書中收錄許多陳傑憲的真實心境，像是他在〈連續失誤的陰影〉一章中就回憶：「我記得有一場在澄清湖的比賽，我出現連續失誤，在球場上守到懷疑人生，甚至還忍不住哭了出來。」那段時間傳一壘成為他的心魔，陷入嚴重的守備低潮，他說「我腦中只要一想到『可能會暴傳』，身體的動作就不聽使喚，不但傳球會失準，甚至就真的發生大暴傳。」

即使如此，他仍以「哪裡跌倒就從哪裡站起來」自我勉勵，透過心態轉換重新站上內野。這些經歷成為陳傑憲職業生涯中重要的學習，也構成了「突破極限」的核心精神。

陳傑憲說，新書除了回顧比賽，也希望讓球迷與社會更理解球員的心理狀態，「無論是年經球員或球迷，都有迷惘、受傷、想放棄的時候，也有重新找到熱情的時候。希望這些人看了《突破極限的信念》，能知道自己並不孤單。」

他也分享棒球教會自己面對壓力、相信團隊與信念的重要，他說，「這本書不只是回顧，而是想要傳下去--傳遞對棒球、對熱愛事物的信念。」陳傑憲也將這部作品視為回饋球迷及回饋台灣棒球的一份禮物，希望未來能對棒球教育與環境帶來更多正向影響。

《突破極限的信念》推出3種版本，將於11月7日起開放預購。(編輯：沈鎮江)