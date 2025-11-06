「台灣隊長」陳傑憲為何能入圍最佳男運動員獎？張少熙說明原因

「台灣隊長」陳傑憲。圖／中職提供

運動部今（6）日公布114年體育運動精英獎入圍名單，其中「最佳男運動員獎」最受矚目的，莫過於去年率領中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍的「台灣隊長」陳傑憲。將與世大運射箭金牌湯智鈞、世大運羽球男單金牌丁彥宸、旅美高球好手俞俊安、以及成都世運會健力金牌楊森等頂尖選手一同角逐獎項。頒獎典禮將於12月24日舉行。

運動部部長李洋今日親自公布入圍名單。雖然棒球屬於團體運動項目，但陳傑憲憑藉在世界12強賽中的傑出表現，不僅以隊長身分率隊奪冠，更榮獲大會MVP殊榮，成功入圍個人獎項。

評選委員會副召集人張少熙表示：「所有收件資料經整理後送交評審會，陳傑憲的資格是以隊員身分符合規定，因此得以進入評選程序。評審委員依據名單進行評選。」

張少熙詢問承辦同仁並補充，陳傑憲是由中華職棒大聯盟單獨推薦，主要理由是在賽事中獲得MVP，展現出個人亮眼表現。

張少熙也透露，今年部分知名男運動員主動婉拒，包括宣布退役的林智勝、林書豪，以及去年「最佳男運動員」得主、亞錦賽體操單槓金牌唐嘉鴻。

運動部綜合規劃司許馨文司長也提到，未來制度可能進一步修正：「我們觀察到像金鐘獎、金曲獎會針對不同類別細分獎項，我們運動界也應思考是否區分團體與個人，例如雙打算不算團隊、球類怎麼歸類、身心障礙是否單列，這些都會是後續檢討方向。」



