「台灣隊長」陳盈駿遭中國球迷吐口水攻擊 老婆火大發文：太沒水準

CBA北京北汽球員遭客場球迷吐口水攻擊，引起陳盈駿不滿。（翻攝自微博）

效力中國CBA北京北汽（北京首鋼）的我國男籃主控「台灣隊長」陳盈駿，日前隨隊客場征戰，帶領球隊以87:86險勝地主山西汾酒（山西國投），卻在賽後退場時，遭看台上的球迷吐口水攻擊，讓同為前籃球選手的老婆郭佳紋看不下去，發文替他抱屈。

北京26日客場險勝，陳盈駿先發上陣36分鐘，高效率攻下14分4籃板6助攻，持續其穩健球風幫助球隊取勝。然而北京球員離場前往休息室途中，卻被看台上的球迷施以生化攻擊，陳盈駿也沒能躲過從天而降的口水，北京球員立即表達不滿並向保全反映，洋將杰曼（Eugene German）更是當場與球迷開嗆。

賽後陳盈駿雖然沒有針對此事發聲，但老婆郭佳紋忍不住在IG發限動聲援，直呼吐口水實在太沒水準，「比賽可以有激情，但請保有基本尊重，吐口水真的不行！」

CBA昨（28日）公布懲處，表示山西球迷對北球選手的侮辱言行，以及杰曼做出的侮辱手勢，皆違反聯盟紀律準則相關規定，對山西汾酒球團開罰人民幣2萬元，同時要求球團加強規範球迷不文明行為，杰曼則被開罰人民幣3萬元。

